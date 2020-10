Panenka po vyliečení sa z koronavírusu: Detaily o ťažkom priebehu choroby

Bývalého československého futbalistu Antonína Panenku (71) prepustili po boji s COVID-om-19 z nemocnice. Testy na koronavírus má negatívne, stále ho však trápi obojstranný zápal pľúc.

„Mám trochu obavy, aby sa to nevrátilo, ale verím, že nie,“ povedal Panenka pre denník Blesk. „Cítím sa lepšie, inak by ma z nemocnice nepustili. Konečne som zase doma, to je hlavné,“ citoval server sport.cz zoslabnutého Panenku, ktorého z nemocnice vyzdvihol syn Tomáš.

Legenda svetového futbalu bola kvôli nákaze od minulej stredy hospitalizovaná v Benešove vo vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti. Potom sa jeho stav stabilizoval a o dva dni neskôri ho previezli do pražskej nemocnice k jeho ošetrujúcemu lekárovi. „Nebolo mi do spevu. Mal som obojstranný zápal pľúc, ktorý ma stále trápi. Užívam na to lieky. Som unavený, ospalý, taká celková nechuť,“ uviedol autor najslávnejšej penalty všetkých čias. „Lekári mi nariadili štvordenný domáci pokoj, potom ma čakajú ďalšie kontrolné vyšetrenia a röntgeny. Potom sa uvidí. Verím, že na budúci týždeň sa budem pomaly začleňovať do normálneho života,“ doplnil.