Moderátor Matej Sajfa Cifra je už viac ako rok hrdým otcom malej Sáry a je preto prirodzené, že aj on sem tam pociťuje spánkový deficit. A hoci mnohí práve ten zaháňame kávou, u známeho rádiového spíkra tomu tak nie je. Životabudičom je momentálne preňho jeho malá slečna, no jedným dychom dodáva, že kávu má rád a ranné rituály pitia kávy si vychutnáva nielen on, no aj jeho manželka Veronika. Pre tú si však Sajfa ráno pripravuje do postele takúto špecialitku.