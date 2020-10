Sex na tobogáne či umelé prsia výmenou za potrat: Nicklas Bendtner otvoril svoju trinástu komnatu

Je notoricky známe, že množstvo futbalistov počas svojej bohatej kariéry využije služby nejednej prostitútky. Výnimkou nebol ani kontroverzný dánsky futbalista Nicklas Bendtner.

Ten si najnovšie vylial srdce vo svojej biografii s názvom Both Sides.V ňom otvorene píše o búrlivom živote, aký počas svojej vrcholovej kariéry viedol.Vraj ich chcela mať pevné. Výmenou za to bola ochotná ísť na potrat. Samozrejme, že som jej tú plastiku zaplatil," spomína aktuálne hráč dánskeho Tarnby FF.V tomto smere je to s prostitútkami jednoduché.Osobne obdivujem futbalistov, ktorí sú v tomto čistí. Napríklad môj spoluhráč Christian Eriksen alebo tréner Mikel Arteta."Niklas si zaspomínal aj na divokú noc v hotelovom bazéne."Boli sme na hoteli. Domov sme sa chystali až nasledujúci deň. V noci, keď sa všetko vyprázdnilo sme so spoluhráčom vybehli dole na bar. Tam sme kecali s dvomi dievčatami. Rozhodli sme sa, že zájdeme do bazéna. Bol tam aj tobogán.hovorí Nicklas.Na záver nesmie chýbať čerešnička na torte. "uzavrel Bendtner.