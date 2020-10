Koronový rozpočet 2021: Kam naleje štát 24 miliárd eur!

Minister financií Eduard Heger (44) pripravil nový rozpočet na budúci rok, ktorý v stredu schválila vláda.

Štát chce bojovať proti následkom koronakrízy a počíta s výdavkami vo výške takmer 24 miliárd eur. Príjmy však rezort financií odhaduje len do výšky skoro 16 miliárd eur, čo znamená, že sa rekordne zadlžíme. Schodok rozpočtu tak bude až astronomických 8 miliárd eur.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Ako hospodári štát

Príjmy štátu:

15,82 miliardy €

Výdavky štátu:

23,86 miliardy €

Hotovostný schodok:

8,05 miliardy €

Výdavky do vzdelania

Martin Reguli, ekonomický analytik

- Na jednej strane je rozpočet ambiciózny z hľadiska výdavkov, ktoré si stanovuje, či už sú to investície do vzdelávania, vedy a výskumu, alebo snahy o zmenu v oblastiach, kde doteraz bolo málo zdrojov vynaložených. Na druhej strane, z pohľadu kontroly nad financiami je práve málo ambiciózny, aj z hľadiska snahy o reformu štátnych výdavkov a škrtania tam, kde by to bolo možné a žiaduce v tejto situácii.

Hovorím napríklad o zrušení systémových zmien v rámci sociálneho systému a sociálnych výdavkov. Snaha o vyrovaný rozpočet musí naďalej zostať, ale realisticky to vidím v horizonte 6 až 10 rokov, skôr určite nie.