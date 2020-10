Zamestnanec chcel príspevok na stravu. Takúto VÝHOVORKU ste ešte nepočuli

Šéf si vraj nepamätá a nevidí dôvod prispievať zamestnancom na stravu.

Jozef prišiel za šéfom s otázkou, kedy dostane gastráče, ktoré dostáva každý mesiac. Namiesto obyčajnej odpovede šéf tvrdil, že si žiadne gastráče nepamätá. A navyše, vraj nevidí dôvod prispevať na stravu zamestnancom. Pozrite si video.

Táto situácia síce vyzerá ako z béčkového filmu, ale už onedlho sa môže stať realitou. Stačí, aby vláda schválila zmenu a do súčasnej formy stravného pridala aj možnosť vypýtania hotovosti. Ako upozorňuje Milan Kuruc z Pracujúcej chudoby: „Časom sa pokojne môže stať to, čo v Česku, a síce, že povinnosť poskytovať príspevok na stravu zanikne úplne.“ A to je reálny dôvod na znepokojenie.

Okrem toho hrozia aj ďalšie riziká spojené s týmto vládnym návrhom. Niektoré z nich nájdete na webe Gastráč ináč, ktorý sám seba popisuje ako „iný pohľad na gastráče“.

Jedným z nich je riziko znižovania kvality stravovania. Ako popisuje sociologička Silvia Porubänová: „Nikto nepochybuje o tom, že zdravé a kvalitné stravovanie je jedným zo zásadných kľúčov ku fyzickej, mentálnej i sociálnej pohode. Osobná rovnováha i očakávaná výkonnosť v zamestnaní predpokladá reálnu obedovú prestávku, vrátane teplého obeda.“

Ako rozumné riešenie sa javí elektronizácia stravného. K tomuto riešeniu sa pripája aj Kuruc: „Keby sme gastrolístky plne elektronizovali, vyhrali by všetci. Zamestnanci neprídu o svoj benefit, pri každom nákupe minú rovno presnú čiastku a odpadnú problémy s vydávaním peňazí. Gastroprevádzky, ktoré utrpeli počas koronakrízy tvrdú ranu, dostanú svoje tržby a peniaze z gastrokariet sa budú točiť v domácej ekonomike, lebo ich nie je možné minúť v zahraničí. A okrem toho všetkého odbúrame nemalé daňové úniky v gastrobiznise. Digitalizácia prinesie všetky tieto výhody, zatiaľ čo iná cesta môže postupnými krokmi ohrozovať tento základný zamestnanecký benefit.“