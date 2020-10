Chceli prekvapiť synčeka novou izbou, úsmev im rýchlo zamrzol: Zarážajúca reakcia chlapčeka!

Nedokázal to skryť! Šesťročný chlapček zo západnej Minnesoty sa už nevedel dočkať svojej novo vymaľovanej izby. Keď uvidel, čo mu s ňou rodičia urobili, sklamanie nemalo konca kraja.

Malý Jace Lynner sa tešil na svoju novú izbičku o to viac, že jeho 9-ročná sestra tú svoju už skôr dostala. Spolu s rodičmi vyberal farbu aj tému, no výslednú dekoráciu zobrali do svojich rúk otec Eric a mama Kaitlynn. Dvojica si spomenula, ako veľmi milovala prekvapenia, keď ešte boli deťmi. Rovnaké nadšenie čakali aj u Jacea, dočkali sa úplne opačnej reakcie.

"No, to bolo neslušné," vyšlo z neho ako prvé, keď vošiel do svojej novej izby. "Vymaľovali ste ju bezo mňa," vyčítal rodičom.

Ako povedal Eric pre LadBible, do domu sa presťahovali v januári 2019. "Izbu jeho sestry sme urobili minulú jeseň a on trpezlivo čakal, kým urobíme tú jeho." Potvrdil, že Jace bol pri výbere farby aj dizajnu. Potom šiel na niekoľko dní k dedkovi, zatiaľ čo rodičia pracovali na jeho novej izbičke.

„So ženou sme využili túto príležitosť, aby sme ho prekvapili, obaja, keď sme boli mladší, sme prekvapenia mali radi," hovorí Eric a vysvetlil aj následné sklamanie syna Jacea: "Jeho reakcia bola taká hlavne preto, lebo si myslel, že nám jeho sestra pomáhala, že Kaitlynn, ja a naša dcéra sme to namaľovali bez neho," uviedol veci na správnu mieru. Potoky sĺz tak čoskoro vystriedala radosť z novej izby a Jace si ju už naplno užíva.