Španieli sa v Kyjeve postarali o prekvapenie, body stratili doma Nemci

Ukrajinskí futbalisti zdolali v utorňajšom domácom stretnutí 4. kola Ligy národov Španielov 1:0.

Víťazný gól strelil v 76. minúte Viktor Cygankov a zabezpečil svojej reprezentácii druhý triumf v tejto edícii. V ďalšom zápase 4. skupiny A-divízie remizovalo Nemecko na vlastnom štadióne so Švajčiarskom 3:3.

V Kyjeve bol v prvom polčase v permanencii predovšetkým domáci brankár Heorhij Buščan, ktorý si poradil s hlavičkou Rodriga, strelou Ansua Fatiho či ďalekonosným priamym kopom Sergia Ramosa. Po zmene strán sa osmelili aj Ukrajinci podporovaní obmedzenou diváckou návštevou. Andrij Jarmolenko unikol ofsajdovej pasci a zakončiť mohol Mykola Šaparenko, lenže loptu netrafil ideálne a španielsky brankár David de Gea nemusel zasahovať. Viac možností si vypracovalo Španielsko, ale gól padol na opačnej strane.

V 76. minúte Jarmolenko z polovice ihriska vysunul striedajúceho Cygankova, ktorý si spracoval loptu do behu a spoza šestnástky druhým dotykom obstrelil vybiehajúceho De Geu. Španielsko prišlo o štrnásťzápasovú šnúru bez prehry (11 víťazstiev, 3 remízy), Ukrajina si udržala čisté konto a otriasla sa po troch prehrách za sebou, pri ktorých inkasovala až trinásť gólov.

V Kolíne nad Rýnom sa veľmi rýchlo dostali do vedenia hostia, keď už v 5. minúte po spätnom centri otvoril hlavičkou skóre Mario Gavranovič. Švajčiari zaskočili favorita aj druhýkrát, v 26. minúte zužitkovali veľkú chybu nemeckej obrany, Remo Freuler si v šestnástke prebral presnú prihrávku a preloboval aj vybiehajúceho brankára Manuela Neuera.

Nemci znížili už o dve minúty neskôr, v šestnástke sa presadil tiesnený Timo Werner. Onedlho po zmene strán mali Nemci šancu vyrovnať, Kai Havertz sa uvoľnil proti dvom protihráčom a jeho prízemný tečovaný pokus zastavila až žrď. Ten istý hráč sa zakrátko dočkal, v 55. minúte zachytil rozohrávku hosťujúcich obrancov, vrútil sa do šestnástky a prekonal aj brankára Yanna Sommera. Rovnovážny stav však vydržal iba dve minúty, v nemeckej šestnástke to opäť zaškrípalo, Haris Seferovič neskóroval ani na dva razy, no odrazenú loptu napálil do siete Gavranovič a pridal svoj druhý zásah v zápase. Gólová prestrelka pokračovala, o ďalšie tri minúty našiel Werner v šestnástke Sergea Gnabryho a ten pätičkou upravil na konečných 3:3.

Na čele tabuľky zostalo sedembodové Španielsko, Nemecko i Ukrajina nazbierali šesť bodov, v prospech štvornásobných majstrov sveta hovorí priaznivejšie skóre. Švajčiarsku patrí posledná pozícia s dvoma bodmi.

Hráči Azerbajdžanu remizovali na neutrálnej pôde v albánskom Elbasane s Cyperčanmi 0:0. V tabuľke 1. skupiny C-divízie figurujú na tretej priečke so štyrmi bodmi, hostia si po troch prehrách pripísali prvý bod. Čierna Hora prehrala doma s Luxemburskom 1:2, obe mužstvá majú na konte deväť bodov, hostia vedú zásluhou lepšie skóre. V nadstavenom čase rozdal hlavný rozhodca až tri červené karty, dve v čiernohorskom a jednu v luxemburskom tábore.

V 1. skupine D-divízie domáce Lotyšsko prekvapujúco podľahlo Malte 0:1 gólom Stevea Borga v siedmej minúte nadstaveného času. Malta vďaka prvému víťazstvu v tejto edícii poskočila na druhú pozíciu o dva body pred svojho súpera (5 b. - 3 b.). Faerské ostrovy zdolali na vlastnom štadióne Andorru 2:0 a vedú s desiatimi bodmi, Andorra má dva body a je posledná. V 2. skupine najnižšej divízie hralo domáce Lichtenštajnsko so San Marínom nerozhodne 0:0, vedúca priečka patrí šesťbodovému Gibraltáru, ktorý odohral o zápas menej, nasledujú Lichtenštajnsko so štyrmi a San Maríno s jediným bodom.

Liga národov 2020/2021 - 4. kolo:

A-divízia

4. skupina:

Kolín nad Rýnom

Nemecko - Švajčiarsko 3:3 (1:2)

Góly: 28. Werner, 55. Havertz, 60. Gnabry - 5. a 57. Gavranovič, 26. Freuler. ČK: 90.+4 Schär (Švajčiarsko) po 2. ŽK

Kyjev

Ukrajina - Španielsko 1:0 (0:0)

Gól: 76. Cygankov

tabuľka:

1. Španielsko 4 2 1 1 6:2 7

2. Nemecko 4 1 3 0 7:6 6

3. Ukrajina 4 2 0 2 4:7 6

4. Švajčiarsko 4 0 2 2 5:7 2

C-divízia

1. skupina:

Elbasan (Alb.)

Azerbajdžan - Cyprus 0:0

Podgorica

Čierna Hora - Luxembursko 1:2 (1:1)

Góly: 34. Ivanovič - 42. Muratovič, 86. Sinani. ČK: 90.+5 Jankovič, 90.+6 Šimič po 2. ŽK - 90.+6 Thill

tabuľka:

1. Luxembursko 4 3 0 1 6:3 9

2. Čierna Hora 4 3 0 1 6:2 9

3. Azerbajdžan 4 1 1 2 2:4 4

4. Cyprus 4 0 1 3 0:5 1

D-divízia

1. skupina:

Riga

Lotyšsko - Malta 0:1 (0:0)

Gól: 90.+7 Borg

Tórshavn

Faerské ostrovy - Andorra 2:0 (2:0)

Góly: 19. a 33. Olsen

tabuľka:

1. Faerské ostrovy 4 3 1 0 7:3 10

2. Malta 4 1 2 1 4:4 5

3. Lotyšsko 4 0 3 1 2:3 3

4. Andorra 4 0 2 2 0:3 2

2. skupina:

Vaduz

Lichtenštajnsko - San Maríno 0:0

tabuľka:

1. Gibraltár 2 2 0 0 2:0 6

2. Lichtenštajnsko 3 1 1 1 2:1 4

3. San Maríno 3 0 1 2 0:3 1