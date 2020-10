Prechádzka v Piešťanoch mu zmenila život: Muž sa pozrel pod vyvrátený strom, sila, čo našiel!

Mal obrovské šťastie. Počas prvej vlny koronavírusu na Slovensku prišiel o prácu, o pár mesiacov neskôr našiel poklad.

Muž v strednom veku, ktorý si neželá žiadnu publicitu, objavil počas prechádzky v Piešťanoch úplnou náhodou pod vyvráteným stromom mince z 13. a zo 14. storočia. Za tento poklad môže dostať až niekoľko tisíc eur.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Krajskému pamiatkovému úradu (KPÚ) Trnava sa nedávno ohlásil turista priamo z miesta nálezu v okolí Piešťan. Objavil totiž strieborné predmety pravidelného tvaru podobné minciam. Mali na jednej strane rôzne vyobrazenia, napríklad draka. Vtedy ešte netušil, že našiel poklad.

„Po prezretí predmetov sme ihneď rozpoznali stredoveké strieborné mince – fenigy. Následne sme ešte prehľadali celý vývrat s detektorom, ktorý vydával na jednom mieste silný signál. Drobnými nástrojmi sme opatrne odkryli miesto signálu a našli sme tu koncentráciu mincí na ploche 25 x 20 cm,“ priblížil nález Matúš Sládok z Pamiatkového úradu v Trnave.

Nebolo to však všetko, čo sa pod stromom podarilo objaviť. „Celkovo sa našlo 147 mincí vrátane neúplných, z čoho 25 našiel ohlasovateľ,“ upresnil Sládok. Podľa neho hromadné nálezy obsahujúce fenigy, ktorých ukrytie je datované od roku 1330 až do polovice 14. stor., nie sú výnimočné. Na Slovensku sa koncentrujú hlavne na západe krajiny. Majitelia si totiž v stredoveku svoj hnuteľný a najmä peňažný majetok schovávali, lebo sa ho snažili uchrániť pred nepriateľmi či lúpežníkmi. To, že sa poklady mincí nachádzajú doteraz, naznačuje, že si ich majitelia nevyzdvihli, pretože zomreli, alebo ich už nevedeli nájsť.