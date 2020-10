Nočné vyčíňanie v Tatrách neustáva, miestnych to už prestáva udivovať: Čo stojí za opakovaným stretom s medveďmi?

Stretnúť medveďa v tatranskej osade nie je žiadna vzácnosť. Presvedčil sa o tom nedávno aj pán Frisik, nočný vrátnik z hotelu Urán v Tatranskej Lomnici.

"Keď som prišiel ku kontajneru, zrazu odtiaľ vybehol mladý, asi dvojročný medveď. Prebehol okolo a vôbec o mňa nejavil záujem, bol tam kvôli potrave. Nebol to môj prvý stret s medveďom a obávam sa, že ani posledný. Nemôžem povedať, že by som sa nezľakol, ale nešlo o až tak stresujúci zážitok, ako pred rokom, keď ma na cyklochodníku naháňala medvedica s mladým. Doteraz si to živo vybavujem," uviedol pán Frisik. Zástupca mestskej polície vo Vysokých Tatrách Jozef Štefaňák to už tiež berie s patričnou dávkou humoru. "Mali sme už aj prípad, keď medveď vošiel do hotela cez dvere riadené fotobunkou. Správal sa, ako keby si chcel dať drink. My sme si tu tých našich medveďov už vychovali. A chováme si ich tu ďalej," dodal. Inak to ale berú v meste!

Premnoženie ako hlavná príčina?

Hlavnou príčinou zachádzania medveďov do intravilánu mesta Vysoké Tatry je ich premnoženie. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa mesta Daniela Birková. Mesto argumentuje tým, že optimálny počet medveďov na území Tatranského národného parku (TANAP) bol podľa štúdií a odbornej literatúry stanovený na 42. Pri sčítaní v roku 2012 však bolo v správe TANAP-u zaznamenaných 134 jedincov a odvtedy sa ich počet ešte dvoj až trojnásobne zvýšil. „Denne nás medvede ohrozujú na sídliskách, v okolí záhrad a sme presvedčení, že zásahový tím situáciu nemonitoruje dosť efektívne. Domnievame sa, že samotné monitorovanie v súčasnej situácii nestačí. Hlavnou príčinou pohybu medveďa v intraviláne mesta je podľa nášho názoru fakt, že je premnožený,“ ozrejmila Birková.

Mesto Vysoké Tatry odmieta, že by nespolupracovalo so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) či inými orgánmi štátnej správy. V stanovisku pre agentúru SITA uviedlo, že problém rieši už dlhodobo rôznymi spôsobmi a informuje verejné inštitúcie. Rovnako údajne robí aj opatrenia, ako inštaláciu elektrických ohradníkov, staničiek či spolupracuje na nových zabezpečeniach kontajnerových stojísk. Aj napriek tomu medvede stále atakujú intravilán mesta Vysoké Tatry. Problém podľa mesta pomáha riešiť aj mestská polícia, ktorá zasahuje a v prípade hlásení vykonáva výjazdy k nahláseným výskytom medveďa od občanov.

Vedenie mesta Vysoké Tatry svojim stanoviskom reagovalo na list, v ktorom riaditeľ ŠOP Dušan Karaska vyzval primátora Vysokých Tatier Jána Mokoša, aby bezodkladne riešil uvedenú situáciu. Karaska v liste napísal, že Vysoké Tatry dlhodobo zanedbávajú svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch a vedenie mesta znemožňuje účinné zvládnutie problematiky výskytu medveďa hnedého v intravilánoch tatranských osád. Podľa Karasku zároveň vedenie mesta nespolupracuje so zásahovým tímom medveďa hnedého a nepodporuje jeho aktivity. Karaska za hlavnú príčinu častej prítomnosti medveďov v blízkosti ľudských obydlí označil nedostatočné zabezpečenie kontajnerových stojísk, ktoré medvede navštevujú kvôli potrave.