Tínedžerka († 19) si dala spraviť silikóny, operácia sa tragicky zvrtla: O 14 mesiacov prišla smrť!

Tíndžerka si chcela dať vylepšiť poprsie, stálo ju to život.

Obrovské nešťastie! Emmalyn Nguyen († 19) z amerického Colorada zomrela 14 mesiacov po nepodarenej operácii pŕs.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Dievčina chcela mať príťažlivejší výstrih a preto sa rozhodla pre silikóny, ktoré jej mali do hrude voperovať na plastickej chirurgii po tom, ako zmaturovala a zákrokom si chcela zvýšiť sebavedomie. V osudný deň podali pacientke anestézu, dievčina však dostala zástavu srdca ešte skôr, ako sa začala samotná operácia, informuje britský denník Metro. "Mala to byť štandardná procedúra, zmenila sa na nočnú moru pre pacientku a aj pre jej celú rodinu," uviedol právny zástupca zdrvenej rodiny zosnulej. Príbuzní žalujú nielen estetickú kliniku, ale aj zdravotnú sestru, ktorá pri podaní anestézy, mala urobiť chybu. "Pacientku nechali bez dozoru, nikto na ňu nedohliadal celých 15 minút," uviedol právnik pozostalých.

Dievčina napokon po operácii upadla do kómy. "Jej telo je stále tu, no ona tu už nie je, je to akoby sme už stratili dcéru," okomentovala zdrvená matka stav svojej dcéry. Po 14 mesiacoch však prišla definitívna rana. Mladučká Emmalyn vydýchla naposledy. Obvinená zdravotná sestra vinu na tragickej smrti pacientky odmieta, má však na krku ďalšie obvinenie v súvislosti s operáciou, po ktorej pacientka skončila s poškodeným mozgom. Operujúci lekár sa k obvineniam odmietol vyjadriť.