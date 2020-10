Zje všetko, čo mu príde pod ruku! Spevák Tomáš Bezdeda o sebe tvrdí, že nie je náročný stravník a zje aj jedlá, ktorým sa iní vyhýbajú oblúkom. S humorom jemu vlastným však dodáva, že práve jedlo je to, čo mu sem-tam bráni v stretnutiach s opačným pohlavím. Na tie totiž ako slobodný muž nedá dopustiť, nakoľko by konečne rád našiel tú pravú. Dokonca prezradil, aká by jeho vyvolená mala byť!