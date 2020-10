Inštitút ľudských práv víta rozsudok v kauze šekov Mariana Kotlebu: Vyzýva na rozpustenie ĽSNS

Mimovládna organizácia Inštitút ľudských práv (IĽP) víta pondelkové (12. 10.) rozhodnutie samosudkyne Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorá uznala predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd.

Generálnu prokuratúru (GP) SR vyzýva, aby požiadala o rozpustenie ĽSNS. "Tento rozsudok je potvrdením toho, čo sme my, ale aj iné organizácie a aktivisti hovorili už celé roky - Marian Kotleba je neonacista. Dúfam, že Najvyšší súd toto rozhodnutie potvrdí a Marian Kotleba sa namiesto parlamentu ocitne v nápravno-výchovnom zariadení. V jeho prípade som síce voči náprave skeptický, no pre mnohých by to mohol byť budíček o tom, aká to je strana a ideológia," komentoval riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

Inštitút tvrdí, že ako prvý po voľbách v roku 2016 požiadal GP SR, aby vypracovala podanie na Najvyšší súd o rozpustenie strany ĽSNS. Za túto žiadosť vyzbierala v online petícii viac ako 30 000 podpisov.

Programová riaditeľka IĽP Alena Krempaská doplnila, že po Milanovi Mazurekovi je Marian Kotleba už druhým poslancom ĽSNS, ktorý bol počas výkonu poslaneckého mandátu odsúdený za úmyselné konanie, ktoré je možné dať do súvislosti s neonacistickou alebo fašistickou ideológiou. Dôkazná situácia je preto podľa jej slov iná a podstatne lepšia ako v roku 2018, keď GP SR vypracovala svoje prvé podanie na Najvyšší súd SR.

"Vyzývame teda GP SR, aby bezodkladne takéto podanie vypracovala znova a zahrnula doň všetky nové skutočnosti. Pokiaľ bol Marian Kotleba uznaný za vinného za neonacistickú symboliku, strana Kotlebovci-ĽSNS je mimo akúkoľvek pochybnosť hnutím, ktoré smeruje k potláčaniu ľudských práv a k podnecovaniu nenávisti voči menšinám," uzavrela.