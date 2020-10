Turistka ukradla predmety z Pompejí, teraz tvrdí, že sú prekliate: 15 rokov nešťastia!

Kanadská turistka, ktorá pred 15 rokmi ukradla v talianskych Pompejách dva kúsky mozaiky, časti amfory a kúsok keramiky, teraz "suveníry" poslala späť s ospravedlňujúcim listom, v ktorom tvrdí, že spomínané predmety sú "prekliate", napísal spravodajský server The Guardian.

Žena, ktorá sa podpísala len ako Nicole, navštívila ruiny Pompejí v roku 2005, kedy mala niečo cez 20 rokov. Artefakty vraj ukradla preto, že chcela mať kúsok histórie, aký nemá nikto iný. Teraz je ale presvedčená, že práve tieto predmety môžu za vlnu smoly a nešťastia, ktorá ju odvtedy prenasleduje - vrátane rakoviny prsníka, ktorá ju postihla už dvakrát, a finančných ťažkostí.



"Je v nich toľko negatívnej energie spojenej s tým miestom plným skazy... Prosím, dajte ich späť, prinášajú smolu," napísala v liste, ktorý poslala do miestnej cestovnej kancelárie. Pompeje zasypal sopečný popol pri katastrofickej erupcii sopky Vezuv v roku 79 nášho letopočtu. Miesto patrí k najnavštevovanejším turistickým atrakciám v Taliansku a po celé roky sa potýka s problémom návštevníkov túžiacich po nelegálne získanom suveníre.



Balíček od Nicole obsahoval tiež ďalší ospravedlňujúci list od kanadského manželského páru, ktorí sa rovnako ako ona rozhodli vrátiť niekoľko kameňov, ktoré z Pompejí odviezli v roku 2005. "Vzali sme ich, bez toho aby sme pomysleli na bolesť a utrpenie, ktoré tie úbohé duše počas erupcie Vezuvu a hrozivej smrti zažili," napísali manželia. "Je nám to ľúto, prosím, odpustite nám naše hrozné rozhodnutie. Nech ich duše odpočívajú v pokoji."



Počas rokov sa do Pompejí vrátilo toľko ukradnutých artefaktov spoločne s ospravedlňujúcimi listami, že sa správa tejto pamiatky rozhodla vytvoriť múzeum, kde tieto predmety vystavuje.