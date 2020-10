Český tím rozkladá koronavírus: Nakazený aj kouč Šilhavý

Tréner českej futbalovej reprezentácie Jaroslav Šilhavý a jeden jeho zverenec mali pozitívny test na nový koronavírus.

Neodcestujú na stredajšie stretnutie "slovenskej" 2. skupiny B-divízie Ligy národov do Škótska (20.45 SELČ). Do glasgowského Hampden Parku povolá realizačný tím štyroch hráčov z náhradného mužstva kouča Davida Holoubka.

Česi majú problémy už do minulotýždňového zrazu, ochorenie COVID-19 im z mužstva vyradilo už osem futbalistov. V utorok však môže do Škótska odletieť pôvodne nominovaný výber bez Šilhavého a nemenovaného hráča. "Pozitívna správa po pondelňajšom pretestovaní českej národnej reprezentácie je rozhodnutie hygienických autorít o tom, že sa v utorok do Škótska vydá pôvodne nominovaný tím. Nebude sa to však, žiaľ, týkať dvoch osôb, ktoré boli na pretestovaní pozitívne, konkrétne ide o jedného hráča a takisto o hlavného trénera Jaroslava Šilhavého. Obaja boli umiestnení do karantény a riadia sa pokynmi príslušnej hygienickej stanice. Tím, ktorý sa v tejto chvíli doplnil o ďalších štyroch hráčov z náhradného tímu trénera Holoubka na celkový počet 23 osôb, v Škótsku povedie asistent hlavného trénera Jiří Chytrý," povedal hovorca Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) Michal Jurman pre portál idnes.cz.

Do kádra pribudne celkovo šesť reprezentantov, okrem štyroch náhradníkov zrejme aj tretí brankár Filipa Nguyen, ktorý figuroval v nominácii na minulotýždňové prípravné stretnutie na Cypre, ale do Haify necestoval z kapacitných dôvodov. Okrem neho bude môcť prísť jeden hráč, ktorý zostal v izolácii a test na Cypre nepreukázal, či je nakazený, alebo nie. Do Izraela nešli ani kapitán Bořek Dočkal, obranca Filip Novák, stredopoliar Antonín Barák a útočník Adam Hložek. Traja z nich sú nakazení koronavírusom, u štvrtého dvakrát vyšli testy v Larnake nejednoznačne.

Česi podstúpili povinné testy nariadené Európskou futbalovou úniou (UEFA) v pondelok ráno po prílete z Izraela. Vyšetrenia absolvoval aj 23-členný náhradný tím, z ktorého tréneri vyberú štyri posily.