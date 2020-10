Najväčšia expedícia na Severný pól sa po roku skončila: Tragické slová vedúceho misie

Doteraz najväčšia svetová expedícia na Severný pól, na ktorej sa zúčastnili vedci z 20 krajín sveta, sa v pondelok po viac ako roku skončila a výskumné plavidlo sa vrátilo do Nemecka.

Informoval o tom Inštitút Alfreda Wegenera pre polárny a morský výskum (AWI), píše agentúra AFP.

Nemecké výskumné plavidlo Polarstern, ktoré vyplávalo 20. septembra 2019 z nórskeho mesta Tromsö, zakotvilo v pondelok ráno po 389 dňoch v prístave v meste Bremerhaven. Loď Polarstern "je už naspäť", povedala morská biologička a riaditeľka AWI Antje Boetiusová. Vedci počas misie zbierali údaje, ktoré pomôžu pochopiť dosah klimatickej zmeny na oblasť Arktídy.

Otvoriť galériu Vedúci misie Markus Rex. Zdroj: TASR/ AP

Stovky výskumníkov zisťovali informácie o atmosfére, oceáne, ekosystéme a biogeochémii. Podarilo sa im zhromaždiť dokopy viac ako 150 terabajtov dát a 1000 vzoriek ľadu. Hoci bude vyhodnocovanie zozbieraných dát trvať možno aj dva roky, prvotné správy naznačujú, že Severný ľadový oceán "vymiera".

"Boli sme svedkami toho, ako Severný ľadový oceán vymiera," povedal pre AFP vedúci misie Markus Rex. "Tento proces sme videli priamo za našimi oknami či vtedy, keď sme kráčali po krehkom ľade," dodal. Niekedy sa podľa jeho slov roztopilo toľko ľadu, že vzniknuté veľké plochy vody sa tiahli až k horizontu. "Na samotnom Severnom póle sme našli značne narušený, roztopený, tenký a krehký ľad," priblížil. Ak bude otepľovanie na Severnom póle pokračovať, bude podľa Rexa o niekoľko desaťročí "Arktída v lete bez ľadu".

Arktída zohráva v globálnom ekosystéme kľúčovú úlohu, keďže ochladzuje tropický vzduch z juhu. Ak by sa to nedialo, došlo by k zmene poveternostných systémov a podmienok na celom svete, upozorňuje stanica Deutsche Welle.

Rozpočet na výskum predstavoval podľa AFP 140 miliónov eur.