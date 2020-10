Prevrátil sa čln s migrantami pri pobreží Tuniska: Utopilo sa najmenej 11 ľudí

Najmenej 11 migrantov z Afriky sa v nedeľu utopilo v Stredozemnom mori po tom, čo sa ich čln prevrátil pri pobreží Tuniska neďaleko mesta Sfax.

Podľa tuniských orgánov smerovali na taliansky ostrov Lampedusa, uviedla agentúra AFP.

V člne bolo celkovo asi 30 ľudí. Tuniská pobrežná stráž vytiahla z mora telá ôsmich žien a troch detí. Pátranie po ďalších nezvestných osobách bude pokračovať.

Počet utečencov, ktorí sa snažia dostať do Európy cez Tunisko, sa od roku 2017 opäť zvyšuje, čo čiastočne súvisí s hospodárskymi problémami tejto severoafrickej krajiny. Podľa tuniského ministerstva vnútra bolo od začiatku roka do polovice septembra zmarených 32 pokusov pašerákov dostať 8581 migrantov, z toho 2104 cudzincov, do Európy po mori. Zadržaných bolo pritom 262 ľudí.