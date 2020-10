Saška, ktorá bojuje so zákernou chorobou viac ako rok, má jediné želanie: Pomôžte mi postaviť sa na nožičky!

Podarí sa postaviť Sašku (10) opäť na nôžky? Usmievavé dievčatko už viac ako rok bojuje so zákernou chorobou, pri ktorej mu museli vyoperovať kosť a nahradiť ju titánovou.

Malá bojovníčka by sa rada postavila z vozíčka, nutne však potrebuje rehabilitácie, na ktoré jej rodina nemá peniaze. Pred rokom Saške diagnostikovali rakovinu. Osteosarkóm na pravej stehennej kosti zmenil život celej rodine. „Na jej 10. narodeniny ju prvýkrát v jej živote operovali. Nasledovala chemoterapeutická liečba na onkológii v Bratislave. Bolo neskutočne ťažké prizerať sa na to, ako moje dieťa trpí, ako ťažko zvláda liečbu, vracia, krváca z nosa, prestáva jesť a stráca sa mi pred očami,“ opísala ťažké chvíle mamička Alena, ktorá je so Saškou 24 hodín denne.

V januári podstúpila malá školáčka náročnú operáciu. Odstránili jej časť stehennej kosti, koleno a vrchný kĺb z píšťaly a nahradili jej kosti titánovou endoprotézou. „Pri pohľade na tých 56 stehov na jej krehkom tele mi bolo strašne ťažko,“ hovorí statočná mama. Saška pokračovala v chemoterapii, učila sa zohýbať nožičku. „Prišla však korona a na oddelení sa jej, žiaľ, personál z rehabilitácie nemohol toľko venovať. Začali sa jej skracovať šľachy pod kolenom a nožičku už nevie vyrovnať,“ vysvetľuje mama, ktorá chce veriť, že jej milované dievčatko sa postaví raz na nožičky.





Úraz v kúpeľni

Nešťastie sa jej však lepilo na päty ďalej a nedávno mala Saška úraz. Spadla v kúpeľni a praskla jej kosť v mieste, kde je zavedená titánová kosť. Musela mať štvortýždňový pokoj a nesmela nožičkou vôbec hýbať. „V čase, keď mala najviac cvičiť, musela zostať ležať. Potrebuje nutne intenzívnu rehabilitáciu, aby si vyrovnala nožičku a mohla sama stáť,“ prezradila mama. Ak nebude jej malá princezná cvičiť, musela by podstúpiť ďalšiu operáciu, a to nechce.

„Veľmi jej prajem, aby sa to podarilo a ušetrila sa tak od operácie skrátených šliach. ,, Vo svojom srdci mám lásky dosť, len s financiami je to veľmi náročné,“ vyznala sa mama, ktorá verí, že sa nájdu ľudia, ktorí Saške pomôžu postaviť sa z invalidného vozíka. Mama Alena má ešte dve dcérky, ktoré trávia veľa času so starými rodičmi. Saška má tiež ocka, žiaľ, ten je momentálne zatvorený za mrežami. Dievčatko prosilo o milosť pre otca aj samotnú prezidentku Zuzanu Čaputovú. Tá síce dievčatku nevyhovela, ale skrátila jej tatinkovi aspoň trest.