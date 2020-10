Českí futbalisti sú pripravení na všetko: V prípade nákazy čakajú v Prahe náhradníci

Česká reprezentácia bude mať na duel "slovenskej" 2. skupiny B-divízie Ligy národov v Izraeli k dispozícii osemnásť futbalistov z pôvodnej nominácie.

Desiati z jedenástich hráčov, ktorí na Cypre podstúpili opakované testy na nový koronavírus, mali negatívne výsledky a môžu nastúpiť v nedeľu o 20.45 SELČ v Haife.

Piatkové testy odhalili tri prípady nákazy v českom výbere, ďalších šestnásť vzoriek bolo nejednoznačných. Vedenie reprezentácie začalo riešiť náhradný tím, náhradníci z najvyššej domácej súťaže sa v nedeľu stretnú s trénerom Davidom Holoubkom v Prahe a budú pripravení doplniť mužstvo pred ďalším súbojom LN v Škótsku (14. októbra). "U troch pozitívne testovaných hráčov bol na Cypre sobotným opakovaným testovaním potvrdený pozitívny výsledok, u ďalších dvoch osôb bol výsledok opäť nejednoznačný. Zostávajúcich štrnásť osôb, z toho desať hráčov, bolo na dnešnom opakovanom testovaní negatívnych a sú nachystaní pre potreby pokračujúceho reprezentačného zrazu," povedal hovorca Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) Michal Jurman pre portál idnes.cz.

V Izraeli už sú s hlavným koučom Jaroslavom Šilhavým deviati zverenci: Tomáš Vaclík, Jan Bořil, Ondřej Čelůstka, Ondřej Kúdela, Aleš Matějů, Tomáš Petrášek, Tomáš Holeš, Tomáš Souček a Petr Ševčík. "Postup bude teraz taký, že tréner Šilhavý vyberie deväť hráčov z desiatich, ktorí sú v tejto chvíli na Cypre a ktorých dokážeme presunúť v nedeľu ráno do Izraela. K dispozícii bude mať osemnásť negatívne testovaných hráčov. To isté lietadlo sa potom vráti naspäť do Larnaky pre zvyšok negatívne testovaných osôb, ktoré dopraví ešte počas nedele do Prahy. Traja pozitívne testovaní hráči zatiaľ zostanú v Larnake, FAČR už intenzívne rokuje s Ministerstvom zahraničia ČR, českým veľvyslanectvom na Cypre aj Európskou futbalovou úniou (UEFA) o ich prípadnom a čo najrýchlejšom presune do Česka," pokračoval Jurman.

Česi boli na Cypre od utorka, v stredu tam zvíťazili v prípravnom stretnutí nad domácim výberom 2:1. V piatok absolvovali v Larnake povinné kontrolné testy, z ktorých vyšla zlá správa. "V pondelok skoro ráno sa národný tím presunie z Izraela do Prahy, kde kompletne podstúpi opätovné testovanie a bude sa naďalej riadiť rozhodnutiami domácich hygienických autorít. Na ich základe sa až potom rozhodneme o personálnom obsadení tímu na stredajšie stretnutie v Škótsku. Povolaní hráči z najvyššej českej súťaže sa zídu v nedeľu v hoteli a nateraz zostávajú v Česku, kde sa pripravujú pod vedením trénera Davida Holoubka pre prípad, že by práve hygienické opatrenia medzi jednotlivými štátmi neumožnili, aby mužstvo, ktoré sa v pondelok vráti z Izraela, cestoval do Škótska na nasledujúci zápas," dodal Jurman.

Takéto problémy riešili Česi už v septembri. Pred zápasom v Bratislave, kde vyhrali nad Slovenskom 3:1, mali pozitívne testy hráči Jakub Jankto a Alex Král a museli zostať v karanténe. Pražská hygiena po stretnutí rozpustila národný tím po tom, ako sa ochorenie COVID-19 vyskytlo aj u manažéra reprezentácie Libora Sionka.

Česi figurujú v tabuľke B-skupiny s tromi bodmi na druhom mieste za vedúcim Škótskom (4 b.) a pred tretím Izraelom (2 b.). Slovákom patrí so ziskom jedného bodu štvrtá priečka.