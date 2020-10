Skvelá šanca zažiariť: Jurčo bude pokračovať v NHL, siahol po ňom silný tím!

Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo by mal v zámorskej NHL pokračovať v klube Vegas Golden Knights.

Ako informuje web hokej.sk, dvadsaťsedemročný Košičan podpísal zmluvu na jednu sezónu v hodnote 700-tisíc dolárov.

“Som veľmi rád, že mi prejavil dôveru práve takýto výborný klub. V posledných dvoch rokoch som toho pre zranenie veľa nenahral a o to viac si cením jednocestný kontrakt. Ostáva si zaželať pevné zdravie a o ostatné sa už nebojím. Vedel som, že zo strany Vegas tam bol záujem aj v minulosti. Vždy, keď som sa vracal do NHL, tak sa spomínali aj Golden Knights. Teraz to vyšlo a pre mňa je to skvelá šanca. Verím, že všetko pôjde tak, ako má,“ povedal Jurčo pre spomenutý hokejový web. V minulosti hral tento košický rodák za Detroit Red Wings, Chicago Blackhawks a Edmonton Oilers.

Tomáš Jurčo aktuálne ešte nevie, kedy odcestuje do USA a pripojí sa k novému zamestnávateľov. Termín štartu nového ročníka je totiž stále otázny, najnovšie sa hovorí o 1. januári 2021. "Nevieme, kedy sa to začne a nevieme ani to, či budeme hrať doma, alebo niekde v 'bubline'. Ja sa však poctivo pripravujem od konca minulej sezóny a ak dostaneme pokyny, tak ešte s kondičným trénerom pridáme. Zatiaľ je to taká udržiavacia fáza spojená s vyčkávaním na vývoj situácie,“ dodal Tomáš Jurčo pre hokej.sk.

V NHL Jurčo doteraz absolvoval 213 duelov základnej časti s bilanciou 22 gólov a 30 asistencií, v play-of pridal 10 štartov a v nich 2 body (1+1).