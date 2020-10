České déjà vu: Pred zápasom s Izraelom v mužstve potvrdili tri pozitívne prípady na koronavírus!

Českú futbalovú reprezentáciu opäť zasiahla koronavírusová infekcia. Piatkové testy odhalili tri prípady nákazy v národnom tíme, ďalších 16 vzoriek bolo nejednoznačných.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii , v ktorom sa majú Česi predstaviť v Haife proti domácemu Izraelu (20.45 SELČ). Vedenie reprezentácie už začalo riešiť náhradný tím, ktorý by do Haify odletel namiesto toho súčasného.



Česi sú pred nedeľným zápasom v obrovských problémoch. Od utorka sa nachádzajú na Cypre, kde v stredu zvíťazili v prípravnom stretnutí nad domácim výberom 2:1. V piatok absolvovali v Larnake povinné kontrolné testy, z ktorých vyšla zlá správa - tri pozitívne výsledky a 16 nejasných. Zatiaľ nie je známe, či ide o hráčov, alebo členov realizačného tímu.



Čakáme na výsledky a Futbalová asociácia ČR podniká všetky kroky k tomu, aby sa zápas v Izraeli odohral v pôvodnom termíne a čase," citoval portál iDnes.cz hovorcu FAČR Michala Jurmana.Podobné problémy riešili Česi už v septembri. Pred zápasom v Bratislave, kde vyhrali nad Slovenskom 3:1, mali pozitívne testy Jakub Jankto a Alex Král a museli zostať v karanténe.po tom, čo sa ochorenie COVID-19 vyskytlo aj u manažéra reprezentácie Libora Sionka.Česi napokon poslali do Izraela hráčov s negatívnym výsledkom, doplnia ich náhradníci, ktorí vyrazili z Prahy. Tím povedie tréner Jaroslav Šilhavý.Tam budú po leteckej trase Praha-Izrael doplnení o dodatočne povolaných hráčov z najvyššej českej súťaže," citoval Jurmana web iDnes.cz. Ten zároveň dodal, že sa vedenie reprezentácie pokúsi doriešiť hráčov s nejednoznačným výsledkom.Pokiaľ budú v poriadku, mala by sa výprava presunúť na zápas do Izraela, pokiaľ nie a tamojšie hygienické úrady Čechov do krajiny nepustia, musel by nedeľný duel odohrať náhradný tím podobne, ako sa to stalo v septembri proti Škótsku (1:2).