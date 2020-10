Zúfalé rodiny z Gemera: Tornádo napáchalo veľké škody, starostka prosí o pomoc Matoviča

Bude to ťažké. Časťou Šankovce v Gemerskej Vsi (okr. Revúca) sa v pondelok prehnalo tornádo, ktoré bralo strechy, škridle, plechy či stromy.

Nikomu sa našťastie nič nestalo, obyvatelia ale odhadujú škody na tisícky eur, pričom väčšina nemala nehnuteľnosti poistené. „Samospráva pomáha ľuďom odstrániť škody, poskytla plachty na zakrytie striech a plánuje aj finančnú výpomoc, o ktorej sa rozhodne v pondelok na zastupiteľstve. Navyše som zaslala prosbu o pomoc premiérovi Igorovi Matovičovi a županovi BBSK Jánovi Lunterovi,“ povedala starostka Monika Lévaiová.

Dôchodkyňa Zlatica (65): 1 600 € Otvoriť galériu Minimálne: 1 600 € Zdroj: fab

- Z dediny prišiel majster s robotníkmi a urobili nám strechu. Mali veľa práce, no zľutovali sa nad nami a prišli nám pomôcť. Nejaký materiál doložili, no museli sme aj dokúpiť. Manžel opravuje strechu na garáži. Plechy odvialo až na cintorín, chceli sme ísť po ne, no ešte aj tie nám ukradli. Ja sa snažím dať do poriadku dvor a záhradku, ktorá ostala v katastrofálnom stave. Peňazí nazvyš nemáme. Na strechu na domčeku ešte áno, ale na iné nám nebude stačiť.

- Žiaľ, neviem, čo stihneme urobiť, pretože nám nemá kto pomôcť pri opravách striech. Ide zima a neviem, čo si počneme. Robotníci sú obsadení, majú inú prácu. Dúfam, že sa urobí aspoň strecha na dome, v ktorom aj bývame. Netuším, kedy otvorím obchod. Poistené sme domy nemali. Peniaze máme z predaja jedného bytu, za to dáme do poriadku aspoň jednu strechu.



Emil (49): 1 000 € Otvoriť galériu Minimálne: 1 000 € Zdroj: fab

- Starostka nám poskytla dosky a plachtu. Všetko si robím sám. Používam len pôvodný materiál, ktorý sa nezničil. Tento mesiac žijeme z 50 eur, nemáme vôbec peniaze na opravu. Obaja sme ťažko chorí, ja som dostal porážku, mám cukrovku, manželka ide na operáciu obličky, no invalidný dôchodok nedostávame. Neviem, ako si poradíme, som z toho zúfalý.