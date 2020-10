Takto ste medveďa ešte nevideli: Fotografka robí zábery, ktoré vám vyrazia dych

Príbeh Stepana sa nezačal šťastne. Bol ešte celkom malým medvieďaťom, keď ho opustila mama.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Pred istou smrťou ho zachránili ľudia. Vychovali ho a on je na nich celkom zvyknutý. To využila ruská fotografka Mila Ždanová (40), ktorá sa pozná so Stepanovými majiteľmi, Svetlanou a Jurijom Pantilejenkovcami. Za dobráckym medveďom teraz vozí do Moskvy modelky z celého sveta. Oblieka ich do ruských krojov a výsledkom sú fotky ako z rozprávky. Stepan veľmi ochotne spolupracuje, najmä ak dostane odmenu v podobe medu či iných sladkostí.