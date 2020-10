Výborné správy z Česka! Stav Antonína Panenku je stabilizovaný, no stále potrebuje kyslíkovú podporu

Strelca rozhodujúcej jedenástky vo finále majstrovstiev Európy v roku 1976 previezli v stredu do nemocnice na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS).

Legendu československého futbalu i klubu Bohemians Praha by mali v priebehu piatka previezť z benešovskej nemocnice do Prahy k jeho ošetrujúcemu lekárovi, stále však potrebuje kyslíkovú podporu. Informoval o tom portál idnes.cz.



Sedemdesiatjedenročný autor legendárneho "dloubáku" bol pripojený k prístrojom, ktoré podporujú jeho životné funkcie. Vedenie Bohemiansu v piatok predpoludním na základe informácií Panenkovej manželky Vlasty prinieslo pozitívne správy. "Veľmi ďakujeme benešovskej nemocnici za skvelú starostlivosť, ktorú Tondovi poskytli na profesionálnej úrovni. Dnes ho prevezú do Prahy, kde ho chce mať jeho ošetrujúci lekár pod dohľadom," napísala Panenková.



Futbalový básnik, ako sa Panenkovi hovorilo, prežil v pražskom "Ďolíčku" väčšinu svojej kariéry, za "klokanov" odohral 14 sezón. Zeleno-biely dres Bohemians Praha potom vymenil za rovnaké farby Rapidu Viedeň. S reprezentáciou Československa získal okrem európskeho titulu z roku 1976 aj bronz na kontinentálnom šampionáte v Taliansku o štyri roky neskôr.