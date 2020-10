Šláger Otvárajte kasíno ovplyvnil aj život speváka Vašeka: Toto je pre mnohých prekvapenie

Neexistuje hádam človek, ktorý by nepoznal šláger Otvárajte kasíno.

Hoci si dnes mnohí myslia, že pieseň je ľudová, pretože rokmi naozaj zľudovela, vznikla v roku 1971 z pera skladateľa Ervína Klimenta a preslávil ju Peter Vašek (75). Spevák bol pôvodne tanečník, no do povedomia širokej verejnosti sa dostal ako interpret aj ďalších skvelých piesní ako Bolehlav, Napíš mi, Šedý kufrík návratov a iných. Nový Čas nedeľa ho navštívil v jeho dome Žemberovciach.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pieseň Otvárajte kasíno priniesla nesmrteľnú slávu nielen samotnému hitu, ale aj interpretovi. No a keďže v texte sa spieva o tom, ako dostal chuť na víno, inak sme nemohli začať ani našu debatu. „K vínu mám veľmi pozitívny vzťah,“ hovorí so smiechom Peter Vašek. „Rád si dám za pohárik - dva. Aj mi chutí, aj je zdravé, to potvrdia i lekári.Pre mnohých je to prekvapenie, pretože v hudobnej televízii sa vysiela videoklip, v ktorom popíjam červené. Preto aj na návštevách mi automaticky bez opýtania nalejú práve červené. Nepohrdnem a nevysvetľujem, že sa držím len textu piesne.“

Spevák, ktorý začiatkom septembra oslávil 75. narodeniny, sa teší dobrej fyzickej i duševnej pohode a možno k tomu prispel aj život na vidieku. Už 21 rokov žije so svojou treťou manželkou Betkou v dedinke Žemberovce neďaleko Levíc. Spolu sú už 32 rokov a Peter hovorí, že to ani nemieni zmeniť, pretože Betka je skvelá kuchárka. Napokon, varí v levickej nemocnici a Peter naozaj našiel pri nej životné šťastie. Napriek tomu si rád zaspomína na časy a život v hlavnom meste, keď bývali blízko seba s Ivanom Krajíčkom a spoločne navštevovali aj vychytené bratislavské vinárne U Švancera a Vysokú 44. „Ivan bol nielen úžasný šoumen, režisér, spevák, tanečník, ale hlavne kamarát. A to aj dávno predtým, ako sme sa stretli v Repete,“ nostalgicky spomína Peter Vašek.