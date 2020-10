Vyskúšali sme si dotyk s budúcnosťou: O2 spustilo 5G sieť

Zajtrajšok mobilnej komunikácie máme na dosah. Už dnes môžeme vyskúšať, ako funguje najmodernejšia 5G sieť. Jej komerčnú testovaciu prevádzku spustil operátor O2 vo vybraných miestach Bratislavy.

Dúbravka, Karlova Ves, Petržalka a Ružinov – v lokalitách týchto mestských častí nášho hlavného mesta si môžete vyskúšať, ako 5G sieť reálne pracuje.

Miesta, kde O2 testuje 5G sieť, si mobilný operátor pozorne vytipoval. Každá z vybraných oblastí Bratislavy poskytuje spoločnosti možnosti modelovať rôzne podmienky šírenia – či už ide o hustotu zástavby, výšku budov, otvorenosť priestoru a pod. V mobilnej sieti s rýchlosťou vyše 1Gbps tak zákazníci O2 môžu zažiť skúsenosti, ktoré poznajú z optického fixného pripojenia.

„V testoch 5G siete sme na mobilnom telefóne namerali najväčšiu hodnotu rýchlosti sťahovania dát 1,223 Gbps a odosielania dát 90 Mbps,“ hovorí Juraj Eliáš, riaditeľ sietí O2. Upozornil však, že obmedzujúcim faktorom sťahovania a odosielania dát nie je sieť, ale možnosti mobilného telefónu.

Načo je nám 5G?

Odborníci v tom majú jasno a jednoznačne sa zhodujú: technológie 5G predstavujú pokrok a budúcnosť mobilnej komunikácie. Táto najnovšia generácia mobilných technológií je kľúčovou infraštruktúrou pre budúci rozvoj internetu, riešení v oblastiach inteligentných miest, smart domácností, ale aj v priemysle, doprave, médiách či zdravotníctve. Od jej implementácie závisí aj budúca úspešnosť a konkurencieschopnosť celých krajín, vrátane Slovenska.

Moderné 5G siete sa svojou rýchlosťou a kvalitou približujú k pevnému pripojeniu na internet. Svoje uplatnenie tak nájdu aj v domácnostiach v lokalitách, kde nie je dostupné pripojenie na sieť pomocou káblového internetu.

„Od svojho štartu v roku 2007 ubehlo O2 už dlhý kus cesty. Kým na začiatku nášho pôsobenia sme komunikovali výhradne na 2G sieti a jej nadstavbách, dnes sme na špičke v dostupnosti 4G siete už pre viac ako 97 percent ľudí. A kým v čase nášho štartu boli do siete pripojené prevažne mobilné telefóny bez vyšších dátových nárokov, dnes sú okrem smartfónov s neobmedzenými dátami do sietí pripojené aj ďalšie zariadenia ako napríklad autá, semafory, alarmy či iné technické zariadenia, ktorých kapacitné nároky a počet rastú enormne rýchlo,“ povedal v stredu na stretnutí s novinármi Peter Gažík, generálny riaditeľ O2.

Mobily pre 5G sieť O2

Všetky mobily, ktoré sú schopné pracovať v 5G sieti O2, musia mať túto schopnosť implementovanú aj výrobcom. Znamená to, že s v súčasnosti kvalitu 5G siete môže testovať len niekoľko stoviek zákazníkov O2, ktorí používajú niektorý z deviatky oficiálne na trhu dostupných kompatibilných smartfónov: Huawei Mate 20X 5G, Huawei Mate 30 Pro 5G, Huawei P40 5G, Huawei P40 Pro 5G, Motorola edge Plus, Motorola G5G Plus, Xiaomi Mi10, Xiaomi Mi10 Pro, ZTE Axon 11 5G. Zoznam smartfónov, kompatibilných so sieťou 5G, sa bude postupne rozširovať.

Preverené žiarenie

O2 nič nenechalo na náhodu alebo domýšľanie rôznych fabulácií. Pri testovaní 5G siete O2 preverilo aj plnenie hygienických noriem jednotlivých technológií rozsiahlymi meraniami elektromagnetického žiarenia (EMF).

Predstavitelia spoločnosti spolu s odborníkmi z relevantných organizácií na stretnutí s novinármi potvrdili, že hodnoty elektromagnetického žiarenia 5G siete sú nielenže porovnateľné s technológiami, ktoré už v súčasnosti bežne využívame, ale sú aj niekoľkonásobne nižšie než limity, ktoré definuje legislatíva – či už ide o merania priamo pri anténach, v bytoch pod nimi, alebo v priestore s najlepším pokrytím. „Zároveň môžeme potvrdiť, že priestory priamo pod anténami sú z pohľadu EMF žiarenia najmenej exponovanými,“ povedal Juraj Eliáš.