35. výročie nezabudnuteľnej rozprávky: Prečo Perinbabu videli Taliani prví?

Slováci až neskôr! Kultová a nezabudnuteľná rozprávka Perinbaba si získala srdcia všetkých.

Presne pred 35 rokmi bola uvedená na Benátskom filmovom festivale, kde zožala obrovský úspech a Taliani ju odvtedy milujú. U nás sa dostala do povedomia o mesiac neskôr. Režisér Juraj Jakubisko (82) sa pre obrovský úspech snímky rozhodol pre jej pokračovanie a nakrútil Perinbabu 2. V roku 1985 sa objavila Perinbaba na Benátskom filmovom festivale.

V tom čase však už meno Jakubisko Taliani veľmi dobre poznali. „O prvú moju senzáciu v Benátkach sa postarali Zbehovia a pútnici, písali sa vtedy 60. roky. Neskôr som uspel s Tisícročnou včelou, a tak ma talianski novinári v roku 1985 už dôverne oslovovali krstným menom. Zaslúžil sa o to aj samotný Federico Fellini, s ktorým som sa spriatelil natoľko, že ma jeden z najväčších tvorcov svetovej kinematografie považoval za brata a často ma u seba hostil,“ priznal režisér. Jeho rozprávka získala veľké množstvo cien.

„Spolu je to viac ako desať ocenení z filmových festivalov po celom svete. Dokonca i z miest, ktoré som osobne vôbec nenavštívil, napríklad až z ďalekého Buenos Aires,“ dodal Jakubisko. Fanúšikovia na neho tlačili, aby nakrútil pokračovanie a on im to nakoniec splnil. Filmovačka sa však nezaobišla bez problémov. Na snímku nebolo dostatok peňazí a dokonca mali problém so zložením štábu. Nakoniec ale všetko dobre dopadlo a „dvojka“ je na svete.