Do tretice všetko dobré? Sagan bude na Gire opäť bojovať o víťazstvo

Päť etáp a dve druhé miesta, taká je bilancia Petra Sagana po prvej tretine jeho premiéry na cyklistických pretekoch Giro d'Italia. Vo štvrtok bude mať tretí pokus o etapové víťazstvo, ktorý na papieri vyzerá veľmi sľubne.

Na pelotón čaká 188 km z Castroviliari do mesta Matera na juhu Talianska. Turistický skvost so starobylým komplexom jaskýň patriaci do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO dosiaľ naposledy hostil cieľ etapy na Giro d'Italia v roku 2013 a vtedy tam zvíťazil odolný Nemec John Degenkolb.

Teraz bude medzi favoritov patriť aj Peter Sagan. Zvlnený profil a najmä jediné kategorizované stúpanie Galleria Millotta 26 km pred cieľom (III. kat., dĺžka 4,7 km, priemer 6,9 percenta) by mohlo pomôcť k selekcii šprintérov a hoci po ňom nasleduje 10 km dlhý zjazd, záver bude opäť do kopca. Tri kilometre pred cieľom príde na rad kilometrový kopec s miestami až 10-percentným sklonom. Nasledovať bude ešte krátky zjazd a potom stúpanie do miernejšieho kopca.

"Ak sa v zjazde spojí väčšia skupina, nemal by to byť problém pre odolnejších šprintérov Arnauda Démara či Fernanda Gaviriu. Táto tranzitná etapa by mala vyhovovať špecialistom na úniky alebo aj cyklistom, ktorí vedia zašprintovať do mierneho kopca," napísal špecializovaný portál Cyclingnews. "Do posledného kilometra dovedú cyklistov dve ľavotočivé zákruty a potom nasleduje 800 m dlhá cesta do cieľa v miernom stúpaní. Cieľ je na asfaltovej ceste širokej 7,5 m," priblížil záverečný kilometer oficiálny web Giro d'Italia 2020.

Peter Sagan absolvuje šiestu etapu v cyklámenovom drese lídra bodovacej súťaže. Ak sa mu v nej podarí uspieť, mohol by zvýšiť náskok na čele pred Arnaudom Démarom. Francúz aktuálne zaostáva iba o 5 bodov. Etapa sa začne o 11.40 h, v cieli sa najlepší očakávajú po 16.20 h.