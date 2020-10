Thurzov dom v Banskej Bystrici konečne odejú do nového šatu: Obnova historickej pamiatky za viac ako pol milióna

Dočká sa nového šatu. Jedinečná fasáda Thurzovho domu na Námestí SNP v Banskej Bystrici sa po desaťročiach dočká patričnej a odbornej obnovy

Thurzov dom nesie meno po známom banskom ťažiarovi z Betlanoviec, ktorý koncom 15. storočia kúpil dva gotické domy, prestaval ich a spojil do jedného objektu. V jedinečnej stavbe, ktorá patrí k najvýznamnejším pamiatkam v meste, sídli Stredoslovenské múzeum. Banskobystrický samosprávny kraj na obnovu vyčlenil viac ako pol milióna eur. „Reštaurovať a obnovovať budeme s odbornou spôsobilosťou i pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu všetky tri fasády domu – tú známu s neodmysliteľnou nástennou výzdobou, smerujúcu do Námestia SNP, tiež aj časť do záhrady, ako aj tú do podbránia.

Reštaurovanie sa uskutoční náročnými konzervačnými a rekonštrukčnými spôsobmi, zameranými na zachovanie umelecko-remeselných a výtvarných hodnôt,“ povedal Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea s tým, že práce by mali byť podľa zhotoviteľa ukončené najneskôr na jar 2021.

Zaujímavosťou je, že Thurzov dom bol v roku 1945 zasiahnutý leteckou bombou, ktorá síce nevybuchla, no došlo k poškodeniu strechy, dlhodobému zatekaniu do objektu a vzniku statických poškodení. O tri roky neskôr bolo vydané povolenie na jeho zbúranie. Až objavenie nástenných malieb v dome zastavilo plánovanú asanáciu celého domu.

Spätý s Thurzovcami

Významné historické postavenie si Thurzov dom vyslúžil v spojení s osobnosťou Jána Thurza, betlanovského rodáka a krakovského podnikateľa. V rokoch 1495 – 1548 v dome sídlila thurzovsko-fuggerovská banská spoločnosť a modernizácia objektu súvisela s obchodnými aktivitami podnikateľa. Renesančná fasáda má výraznú atiku a sgrafitovú výzdobu. Traduje sa, že pôvodný Thurzov dom bol jednoposchodový, na prvom poschodí bola veľká sieň s troma oknami do ulice. Na sieň bola smerom do dvora napojená obytná miestnosť, ktorá mala pod stropom kosoštvorcový dymový otvor.