Učiteľky v košickej škôlke si zložili rúška, trest ich neminul: Pokuty od hygienikov rozpútali vášne

Učiteľka materskej školy Kežmarská v Košiciach uverejnila otvorený list, v ktorom opisuje, ako jej kolegyňa dostala od hygienikov pokutu 90 eur za zloženie rúška v triede. Podľa pedagogičky išlo o snahu komunikovať s dieťaťom. Rovnakú pokutu za nenosenie rúška dostala aj jej kolegyňa z tej istej škôlky.

Hygienici v Košiciach udelili 90-eurovú pokutu 2 učiteľkám v jednej tamojšej škôlke za nenosenie rúšok. Zamestnanci s tým však nesúhlasia a napísali otvorený list premiérovi i hlavnému hygienikovi. Situáciu už rieši mesto Košice ako zriaďovateľ. „Pani učiteľka, ktorá si dlhé roky robí poctivo svoju prácu, si na okamih zložila rúško. Výsledok? Z jej neskutočne vysokého platu zaplatila pokutu 90 €,“ uvádzajú pedagógovia v liste.

Podľa nich v triede, kde prebiehala adaptácia novoprijatých detí, potrebovala učiteľka vyskúšať odpozeranie z pier, pretože jedno dieťa nereagovalo na slovné pokyny. „Aj na základe štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie je ako jeden z cieľov uvedené: identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. A práve to sa snažila pani učiteľka urobiť,“ odôvodňujú zloženie rúška s tým, že v triede s 20 deťmi sa učiteľka len snažila nájsť vhodný spôsob alternatívnej komunikácie, keď už zlyhali všetky iné možnosti.

Vedúca odboru hygieny detí a mládeže RÚVZ v Košiciach informovala, že ich zamestnankyne chodia kontrolovať povinnosť nosenia rúšok na školách. „Do dnešného dňa sme vykonali 46 kontrol, v dvoch prípadoch bola udelená bloková pokuta,“ uviedla Katarína Strmenská.

- Mne by to neprekážalo. Môjmu Števkovi (2) nie je príjemné, keď nevidí osobu, ktorá sa s ním rozpráva. Túto pokutu nepovažujem za šťastné riešenie.

- Ak by si učiteľka zložila rúško, ako matke by mi to neprekážalo. Ako aj ostatné deti v škôlke, aj moja Emmka (4) je v interiéri bez rúška. Spoločne sa hrajú i spia a celý deň sú v osobnom kontakte s učiteľkami.