Myslel si, že mu do oka padla mihalnica: Nechutné, čo mu z neho lekár vybral!

Michael Tshikaya (27) bicykloval domov zalesnenou oblasťou v Leicesteri, keď zacítil, že mu niečo vniklo do oka. Najskôr si myslel, že je to buď mihalnica, alebo trochu prachu. Realita ho zaskočila.

Keď Michael po chvíli stále pociťoval ostrú bolesť, rozhodol sa zájsť za odborníkom. Podľa britského portálu Mirror optometrista zistil, že to bola obrovská muška, celé hodiny uväznená pod viečkom muža. Našťastie sa mu ju podarilo odstrániť skôr, ako sa Michaelovi stihlo infikovať oko. „Cítil som sa, akoby mi do oka padla mihalnica. Myslel som si, že je to buď ono, alebo nejaký prach, alebo drobný kúsok dreva či niečo, čo spadlo zo stromu,“ hovorí Michael.

Išiel teda k miestnemu optometristovi v anglickom Leicesteri. Vysvetlil mu, čo sa stalo, a opísal jeho príznaky. Odborník Siddhant Majithia sa podrobne pozrel do oka a uvidel uväznenú muchu hlboko pod Michaelovým viečkom. „Povedal by som, že pokiaľ ide o dĺžku, muška mala veľkosť malého nechta a zaberala dosť veľkú časť oka,“ dodal Siddhant Majithi, ktorý Michaelovi predpísal antibiotické kvapky. Neskoršia kontrola už dopadla na výbornú.