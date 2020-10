Status Danky sa stal hitom internetu: Štipľavý odkaz lekárky všetkým Slovákom!

Už má toho dosť a zrejme nie je jediná. Danka z Martina sa vyliala zo svojich pocitov na Facebooku.

Pracuje totiž ako lekárka a zverejnila úprimný status, ktorý si vyslúžil dvetisíc lajkov, vyše tisíc zdieľaní a stovky komentárov. O čom bola reč? No predsa o korone!

"Mám jeden odkaz pre všetkých, ktorí sú už unavení z nosenia rúšok a z Covidu: Ja som unavená z vás!" začína svoje rozprávanie.

"Skúste sa nad všetkým, čo tak dramaticky komentujete, zamyslieť aj z pohľadu iných ľudí, ktorí sú do celej situácie zakomponovaní omnoho viac ako len divák a poslucháč zvonku.

Budem teraz veľmi osobná. Svoje deti mám už tretí týždeň mimo domova, nakoľko aktuálny čas, ktorý trávim v robote, je nezlučiteľný s normálnym rodinným životom. Hriať pri srdci ma môže akurát pocit, že sú v naozaj dobrých rukách, za čo som veľmi vďačná, lebo viem, že nie každý má takúto možnosť. No na druhej strane, keď viete, že vaše dieťa strihá kalendár a túžobne očakáva maminku, no ona musí svoj príchod znovu predĺžiť, lebo situácia je znovu horšia... trhá vám to srdce.

Moje kolegyne by tiež vedeli rozprávať covidové príbehy z ich životov. Keď vám syn povie, že spraví do školy prezentáciu o Covide s názvom: “Ako som prišiel o mamu”, verte mi, toto sú momenty, z ktorých sme právom unavení.

Nie z práce samotnej, ani z toho, že neustále na vás tlačia na zvyšovanie kapacity testovaných, ani z toho, že vlastne ani neviete, kedy sa zajtra vrátite domov, lebo to beriete ako poslanie, ako pomoc, ľuďom, ktorí to potrebujú, ako aspoň jednu malú kvapku v mori, ktorá môže pomôcť v konečnom dôsledku nám všetkým.

Unavení sme z toho, že ľudia, ktorí nemajú ani len predstavu, čo za všetkým týmto je, kritizujú, šíria hoaxy, všetko zľahčujú... Unavení z ľudí, ktorí si v lete užívali more, kým my sme trávili slnečné dni v prehriatom labáku. Ale toto všetko zľahčovanie je len do momentu, kedy sa to netýka priamo ich, alebo niekoho z ich blízkych.

Chrípočka, výmysel a podobné prívlastky, kým nepríde správa alebo telefonát, že ste boli v kontakte s nakazeným... následne nastane panika. Ale prečo, veď je to len chrípočka?!

Prišla Vám SMS a ani ste neboli testovaní??? Áno, toto sa skutočne môže stať, a to z úplne banálneho dôvodu, pretože aj my sme len ľudia. Koľkokrát spravíte preklep pri bežnej komunikácii s kamošom? Verte, že keby ste mali zapisovať tisícky žiadaniek, telefónnych čísiel, mailov a rodných čísiel, tipujem, že už pri 50-tej by vám to išlo na nervy. A nejaký ten preklep, by sa pri tom stal.

Skúste sa zamyslieť aj nad tým, že aj my lekári a všetci zdravotníci, môžeme mať akékoľvek ochorenia, či už autoimunitné, vrodené, alebo získané. Ten biely plášť nie je zázračný a nezabezpečuje nám imunitu voči žiadnym ochoreniam a sme v omnoho väčšom riziku vzhľadom na pracovné prostredie.

Skúste predtým, ako začnete niečo komentovať, porozmýšlať nad tým, ako to asi vyzerá z tej druhej strany.

Na záver zdieľam slová, ktoré som čítala a plne sa s nimi stotožňujem:

Nosením rúšok sa nemeria naša sloboda. Tak ako sa sloboda nemeria barlami, ochranným odevom hasičov, alebo chemoterapiou pre vážne chorého človeka. Lekár, ktorý vás ošetruje a nasadí si rúško nevyjadruje tým, že je liberál alebo ustráchaná ovca – chráni vás aj seba, navyše ochrana vášho zdravia je vaše právo. Nosením rúška sa ale môže merať vaša inteligencia a schopnosť chápať elementárne vedecké fakty. Alebo zodpovednosť. Politický postoj alebo svetonázor robia z rúšok len ľudia, ktorým ide len o seba."