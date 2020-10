Ravasz kritizuje vládu: Z veľkých sľubov pre Rómov neostalo nič

Posilnenie pozície Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity by bolo vítané, ak by išlo o aktívnu inštitúciu, ktorá zintenzívňuje svoju činnosť a pôsobenie.

Upozorňuje na to bývalý rómsky splnomocnenec Ábel Ravasz (Most-Híd). "Pri súčasnej vláde však vidíme málo aktívny úrad, ktorý sa sťahuje z regiónov a nerieši problémy rómskych komunít. S takýmto prístupom, keď úrad nevyužíva ani svoje súčasné kapacity a možnosti, vyjde organizačné posilnenie nazmar," dodáva v reakcii na zverejnenú víziu, ktorá sa v dokumente Moderné a úspešné Slovensko týka integrácie marginalizovaných rómskych komunít i vládneho úradu splnomocnenca pre Rómov.

Ravasz pri hodnotení vízie a zamýšľaných opatrení hovorí o tom, že v oblasti sociálnej integrácie obsahuje dokument niekoľko vágnych predstáv, ktoré však nie sú v súlade s tým, čo vláda v súčasnosti robí. "Do funkčného obdobia vstupovala s veľkými sľubmi pre Rómov, ale zatiaľ im nepomohla, skôr naopak," mieni Ravasz. Poukazuje pritom napríklad na zrušenie obedov zadarmo. Kabinet Igor Matoviča (OĽANO) podľa neho ohrozuje implementáciu povinnej predškolskej výchovy ako najdôležitejšieho kroku k integrácii za posledné roky.

Kriticky vníma aj časť, ktorá sa v dokumente a vízii integrácie marginalizovaných rómskych komunít venuje rozšíreniu pôsobenia podporných terénnych programov. Aj v tomto prípade vidí Ravasz protiklad toho, čo sa píše v dokumente a toho, čo sa deje v realite. "V týchto mesiacoch bez náhrady končia miestne občianske poriadkové služby (MOPS), ktoré pomáhali v stovkách obcí," upozorňuje.

V pondelok (5. 10.) predstavená reformná vízia Moderné a úspešné Slovensko, ktorá má byť podkladom na finálny národný plán obnovy, ráta s posilnením mandátu i kapacít súčasného Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, uvažuje aj o jeho transformácii na úrad podpredsedu vlády. Dokument tiež hovorí o zapojení všetkých 629 obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít do terénnych podporných programov, k čomu má viesť zlúčenie dvoch národných projektov do jedného a zavedenie centrálneho modelu riadenia, pričom riadiaca organizácia by okrem administratívy a účtovníctva poskytovala aj metodickú podporu, supervíziu a monitorovanie. "Pracovníci by sa stali zamestnancami tejto organizácie, nie obcí, čo by posilnilo ich nezávislosť od miestnej politiky a organizácii by dalo slobodu v rozhodovaní o tom, v ktorých lokalitách rozvíjať svoju činnosť," uvádzajú autori vízie.