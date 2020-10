Štefan sa priznal ku chladnokrvnej vražde mamy († 60): Suseda sa ňu pýtala, jeho odpoveď vás šokuje

Východným Slovenskom otriasla brutálna vražda. Došlo k nej koncom septembra v Moldave nad Bodvou (okr. Košice-okolie). Helena († 60) sa kamarátom a susedom neozývala, preto zalarmovali políciu. Tí našli ženu v byte nehybne sedieť v kaluži krvi a s nožom zapichnutým v krku.

V domácnosti sa nachádzal aj jej syn Štefan (39), ktorý sa k ohavnému činu priznal. Na krku má obvinenie z vraždy. Podľa slov susedy nebohej sa Štefan približne pred mesiacom vrátil domov z Česka, kde dlhodobo pracoval a žil.

„Stále od mamy ťahal peniaze. Ona poberala len invalidný dôchodok, mala menej ako 300 eur. Vyplatila si všetko, a to málo si odkladala, ale on len pýtal a pýtal peniaze,“ vraví Helena (72). So susedkou sa snažila stretnúť, no dvere nikto neotváral. „Štefana som stretla v stredu a pýtala som sa, čo je s jeho mamou. Povedal, že sa má dobre, že nechce ísť von a nemá náladu,“ dodala. Ako posledný s ňou hovoril jej kamarát a ošetrovateľ Elemír (68) v nedeľu 27. septembra.

„Volal som s ňou, či chce niečo kúpiť z obchodu, no nechcela. Večer som jej ešte poslal správu, na ktorú už nereagovala. Ona sa chodievala občas prejsť, telefón mohla nechať doma, neprišlo mi to zvláštne,” spomenul. Žena neotvárala dvere a nedvíhala telefón ani ďalšie dni. Podľa jeho slov mali doma problémy. „Povedala mi, že sa hádali. Vyčítala mu, že má ísť do roboty. Helena mi vravela, že si podával žiadosti, no bezvýsledne,“ spomenul si Elemír. V piatok sa už rozhodol zalarmovať políciu. Keď vošli do bytu dôchodkyne, naskytol sa im hrôzostrašný pohľad. Žena sedela nehybne na stoličke v kaluži krvi. V krku mala zapichnutý veľký kuchynský nôž.

Muž telo nebohej matky podľa slov Elemíra polieval dezinfekciou, aby sa do okolia nešíril zápach. Hovorkyňa krajskej prokuratúry Jarmila Janová pre Nový Čas k prípadu uviedla, že prokurátor navrhol stíhať obvineného vo väzbe z dôvodu obáv z možného úteku. „V sobotu sme predložili sudcovi Okresného súdu Košice II. návrh na vzatie do väzby. V nedeľu súd rozhodol tak, že vyhovel nášmu návrhu v celom rozsahu,“ pokračuje. Ako doplnila, obvinený sa k skutku priznal už pri prvom výsluchu. Za obzvlášť závažný zločin vraždy mu v prípade dokázania viny hrozí 20 až 25 rokov basy alebo doživotie.