Z Kleina je po víťaznom debute v UFC boháč: Za sekundu zarobil trojcifernú sumu!

Je z neho boháč! Slovenský bojovník Ľudovít „Lajoš“ Klein (25) knokautoval pri svojej nedávnej premiére v najprestížnejšej organizácii zmiešaných bojových umení na podujatí UFC 253 v Abú Zabí Novozélanďana Shana Younga (27) v perovej váhe.

Keďže si zo životného zápasu odniesol 17 620 eur, za každú sekundu v klietke vyfasoval 232 eur! Klein sa pred dvoma týždňami ako vôbec prvý Slovák predstavil v slávnom kolotoči UFC. Pri premiére mu pritom trvalo len 76 sekúnd, kým Younga dostal na zem. „Bol to pre mňa obrovský zážitok a poriadne som si to užil. Bol som nastavený tak, že chcem podať životný výkon a ,ukončiť´ ho. Som veľmi rád, že sa mi to podarilo,“ povedal populárny „Lajoš“ pre Nový Čas.

„Po vydarenom highkicku som ani neviem odkiaľ vytiahol brutálnu boxerskú kombináciu, ktorá mi náramne vyšla. Keď padol na zem, vedel som, že som vyhral,“ dodal Ľudovít, ktorý zo Spojených arabských emirátov odchádzal so 17 620 eurami pred zdanením - 8 600 eur totiž dostal ako štartovné, 8 600 za triumf a 3 000 eur ako motivačný bonus. Bohužiaľ, za prekročenie hmotnostného limitu o 1,8 kg dostal pokutu 2 580 eur. Za každú sekundu v klietke si tak prilepšil o 232 eur! „Zmenil sa mi život a som neskutočne šťastný,“ uzavrel po ôsmom úspechu v sérii Klein, ktorý by chcel tento rok zvládnuť v UFC ešte aspoň jeden duel.