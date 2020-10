Pošta upozorňuje Slovákom: Posielanie zásielok do tejto krajiny odložte na budúci týždeň

Slovenská pošta informuje, že od pondelka do nedele (11. 10.) viaceré letecké spoločnosti pozastavili lety do Číny, v dôsledku čoho je pozastavená aj výprava listových zásielok, balíkov a EMS do tejto krajiny.

Dôvodom je čínsky štátny sviatok, takzvaný Zlatý týždeň (Golden week). TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková. "V tomto období nebudú podacie pobočky Slovenskej pošty prijímať zásielky určené do Číny. Zákazníkom preto odporúčame, aby posielanie zásielok do Číny odložili," spresnila Dorčáková.