Britská ministerka vnútra nechce v krajine nelegálnych utečencov: Rázny krok

Britská ministerka vnútra Priti Patelová sa v nedeľu zaviazala, že vláda zabráni nezákonnému vstupu utečencov do krajiny a napraví tak "pokazený" azylový systém.

Informovala o tom agentúra AP. Podľa Patelovej vláda predstaví nové nariadenia, ktorými zastaví tých, ktorí do Británie prichádzajú nelegálne a "nespočetne veľakrát si nárokujú právo tu aj ostať", pričom zároveň "urýchli vyhostenie tých, ktorí nemajú nárok na ochranu". Ministerka sa tak vyjadrila počas svojho prejavu na virtuálnej konferencii vládnej Konzervatívnej strany.

Zmeny azylového systému budú podľa Patelovej jeho "najväčšou generálnou opravou za posledné desaťročia". Súčasne však dodala, že Británia bude naďalej poskytovať útočisko tým, ktorí vo svojich krajinách čelia prenasledovaniu, utláčaniu a tyranii.

Utečenci sa najčastejšie pokúšajú dostať do Británie na lodiach cez Lamanšský prieliv z Francúzska. Podľa britského rezortu vnútra francúzske úrady tento rok zadržali pri pokuse dostať sa nelegálne zo severu Francúzska do južného Anglicka viac ako 3000 ľudí. Podľa oficiálnych údajov sa tento rok na stovkách malých člnoch preplavilo cez Lamanšský prieliv do Spojeného kráľovstva viac ako 5000 ľudí.

Pred niekoľkými týždňami vyšli na verejnosť správy, že vláda zvažuje v rámci opatrení sprísnenej migračnej politiky vybudovať v prielive stroj na výrobu vĺn alebo že bude uchádzačov o azyl dočasne umiestňovať na ostrov Ascension, ktorý sa nachádza približne 6435 kilometrov od Británie.

Britská vláda viacero z týchto tvrdení odmietla, ministerka vnútra Patelová však podľa vlastných slov "vyskúša všetky praktické opatrenia a možnosti v snahe zabrániť nezákonnej migrácii".