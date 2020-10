Dominika Cibulková (31) sa opäť pochválila krásnymi zábermi so synčekom Jakubkom.

Hrdá mamička Cibulková si víkend užila aj na prechádzke so svojími štvornohými spoločníkmi a synom Jakubkom v lese. Ako je to u Dominiky zvykom, o krásne chvíle sa podelila aj so svojimi fanúšikmi na sociálnej sieti Instagram. S maličkým Jakubkom si pri hľadaní hríbov stihli spraviť aj nádherné zábery. Bývalá tenistka má vo svojom synovi aj rozkošného parťáka na fotenie.