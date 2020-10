LeBron a Davis vedú Lakers k triumfu v špeciálnych dresoch: Nádherný odkaz Bryantovej rodine

Basketbalisti Los Angeles Lakers zvládli aj druhý duel vo finálovej sérii play off NBA. V piatok zdolali Miami Heat 124:114 a vedú 2:0 na zápasy.

Pod triumf najlepšieho tímu Západnej konferencie sa podpísala dvojica tradičných ťahúňov. Anthony Davis nastrieľal 32 bodov a pridal 14 doskokov, LeBron James mal 33 bodov a k triple double mu chýbalo po jednej asistencii a doskoku. Hráči LA mali dovedna 47 pokusov spoza oblúka, čím si utvorili sezónne maximum, premenili šestnásť z nich.

James a Davis sú po osemnástich rokoch prvou dvojicou v organizácii Lakers, ktorej sa podarilo vo finálovej sérii dosiahnuť aspoň 32 bodov. Predtým sa blysli Shaquille O'Neal a Kobe Bryant. "Napĺňa ma to veľkou pokorou, že ma spomínajú v súvislosti s takými hráčmi," citoval Jamesa portál ESPN. Aj tréner LA Frank Vogel si uvedomuje, že jeho dve hviezdne opory dávajú tímu veľkú výhodu: "Hrajú na extrémne vysokej úrovni a dúfam, že nám pomôžu ešte k dvom triumfom."

Hráči Los Angeles nastúpili v špeciálnych dresoch na pamiatku Kobeho Bryanta, ktorý tragicky zahynul 26. januára pri páde vrtuľníka, v tejto sezóne play off si obliekli špeciálnu sadu štvrtýkrát a ani tentoraz neprehrali. "O tom to je, neustále myslíme na jeho rodinu a dúfam, že sú hrdí," uviedol James.

V drese Miami chýbal Bam Adebayo pre zranenie krku a ramena a tímu nebol k dispozícii ani Goran Dragič, ktorý má problémy s pätou. Jimmy Butler sa prezentoval 25 bodmi a 13 asistenciami. Heat prehrávali po polčase o 14 bodov. Hoci v tretej štvrtine zabrali a skórovali 39 bodov, na zmazanie manka to zďaleka nestačilo. Tréner Erik Spoelstra však vyzdvihol bojovnosť svojich zverencov: "Mám rád týchto chlapcov. Páči sa mi, že sa nevzdávajú, teraz to musíme hodiť za hlavu a opäť sa dostať do hry."



finále play off NBA - 2. zápas:

LOS ANGELES LAKERS - MIAMI HEAT 124:114 (29:23, 39:31, 35:39, 21:21)

Najviac bodov: James 33, Davis 32 (14 doskokov), Rondo 16 (10 asistencií) - Butler 25 (13 asistencií), Olynyk 24, Herro 17

/stav série: 2:0/