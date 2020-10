Mladej žene vletel do oka komár, nevenovala tomu pozornosť a dala si šošovky: Závažný následok

Žena zostala slepá na jedno oko po tom, čo jej do oka vletel komár a nakazil ju vzácnou parazitickou infekciou.

Charlotte Clarksonovej diagnostikovali akantamébovú keratitídu po tom, čo jej hmyz poranil oko počas práce v letnom tábore v Kanade. Táto nebezpečná infekcia sa spája s nedostatočnou hygienou pri nosení kontaktných šošoviek. Komár vletel Charlotte do oka, ale ona tomu neprikladala veľkú dôležitosť a v tú noc si pred spaním nasadila nočné kontaktné šošovky. Oko 24-ročnej ženy sa rýchlo podlialo krvou, opuchlo a začalo ju bolieť.

Charlotte je presvedčená, že jej bolestivú infekciu spôsobil komár, ktorý jej poranil oko v kombinácii s vodu, ktorá sa dostala do jej kontaktných šošoviek. V septembri 2018 sa vrátila domov do Škótska na radu svojho lekára a dúfala, že sa jej stav zlepší. V jedno decembrové ráno sa ale zobudila a zistila, že na pravé oko nevidí.

Šesť mesiacov po infekcii bola Charlotte prijatá na ošetrenie do nemocnice. Súčasťou vyšetrenia bolo aj podávanie antiseptických očných kvapiek niekoľkokrát za hodinu. Musela zostať vo vnútri tri mesiace a musela mať nalepenú pásku cez oči.

„Bola som pripútaná na lôžko, ale nemohla som si ani pozrieť film, ani prečítať knihu, pretože všade bolo na mňa príliš veľa svetla. Moji priatelia mi poslali správu, ale nemohla som sa ani pozrieť na telefón, pretože som neustále ležala v posteli a držala som si pri tvári ľadové obklady, aby utlmili bolesť,“ uviedla Charlotte pre portál Mirror.

Existuje šanca, že by sa Charlotte mohol vrátiť zrak po transplantácii rohovky, ale rozhodla sa zákrok nepodstúpiť, pretože v budúcnosti chce opäť cestovať. "Momentálne som si zvykla, takže nechcem riskovať, že sa to opäť zhorší," vysvetľuje mladá žena. Niektoré transplantácie rohovky zahŕňajú vstrekovanie bubliny vzduchu do oka, čo môže byť nebezpečné pri zmene tlaku v kabíne lietadla.

Charlotte je odhodlaná zvýšiť povedomie o keratitíde prostredníctvom organizácie Fight for Sight. „Akantamébová keratitída môže mať vážne následky a dokonca viesť k slepote. Náš výskum ukázal, že prípadov pribúda, takže je nevyhnutné, aby si ľudia osvojili správne návyky pri používaní kontaktných šošoviek. Ľudia, ktorí nosia kontaktné šošovky, sa musia pred manipuláciou s nimi ubezpečiť, že si dôkladne umyli a osušili ruky. Nikdy by ich nemali nosiť počas plávania, umývania tváre alebo kúpania,“ uviedla riaditeľka Fight for Sight Sarah Campionová.