Poslanec Lehotský sa vyhlásil k návrhu zákona o interrupciách: Opatrenia sú symbolom nedôvery k ľuďom

Reštriktívne opatrenia, ako napríklad predĺženie lehoty na rozmyslenie pred podstúpením interrupcie zo 48 na 96 hodín, považuje poslanec Tomáš Lehotský (Za ľudí) za symbol nedôvery k ľuďom a symbol návratu do doby, ktorá chce viac kontrolovať a prikazovať.

Z týchto dôvodov podľa neho vyvolal návrh legislatívy taký silný odpor. Povedal to v utorkovej diskusii v Národnej rade (NR) SR k novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá upravuje oblasť potratov.

Lehotský nemá problém s finančnou podporou tehotných žien, no má problém so zákazmi a príkazmi. Reštriktívnych opatrení v návrhu novely zostalo podľa neho málo, pretože predkladateľka novely Anna Záborská (OĽANO) reagovala na výhrady verejnosti, čo poslanec ocenil. Napriek tomu novelu nemôže podporiť. Problém má tiež s poskytovaním informácií v dotazníkoch.

Záborská v reakcii uviedla, že aj pri iných príležitostiach sa lekári pacientov pýtajú na veľakrát nepríjemné informácie s cieľom dobre stanoviť diagnózu. Dodala, že aj v tejto súvislosti chcú údaje z dotazníka využiť na prevenciu, údaje budú podľa nej anonymné. Lehotský reagoval, že nevidí spojitosť medzi snahou o znižovanie interrupcií a dopytovania sa žien.

Poslancovi Ondrejovi Dostálovi (SaS) na debate o novele prekáža konfrontačný tón. Nepočúvajú sa podľa neho strany, ktoré sú v spore, argumenty toho druhého sa bagatelizujú. Aj Dostál si myslí, že ľudský život vzniká počatím. V debate podľa neho stoja proti sebe dve hodnoty, a to ochrana počatého života a ochrana práva ženy rozhodovať o svojom tele a súkromí. "Môžeme týmto hodnotám prikladať rôznu cenu, sú tu obe. Právna úprava by to mala reflektovať," reagoval.

Predložený návrh novely nazval Dostál premárnenou šancou, pretože niektoré z navrhovaných opatrení môžu viesť k zníženiu potratov, no nemajú charakter podpory žien, ale skôr reštrikcií, obmedzení. Zásahom do rozhodnutia ženy je podľa neho predĺženie lehoty zo 48 na 96 hodín či potreba druhého lekárskeho posudku pri interrupcii zo zdravotných dôvodov.