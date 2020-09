Najväčší smoliar Roland Garros: Medvedevovi nevyšiel ani štvrtý pokus

Ruský tenista Daniil Medvedev (24) patrí k najväčším smoliarom na grandslamovom Roland Garros.

Piaty hráč sveta sa ani na štvrtý pokus nedočkal víťazstva na parížskej antuke, hoci mu žreb prisúdil papierovo slabšieho súpera. Maďar Márton Fucsovics, ktorý v renkingu figuroval na 63. priečke, ho však dokonalo zaskočil a pripísal si prvý triumf v kariére proti hráčovi z top 10 (6:4, 7:6 (3), 2:6, 6:1).

Dvadsaťosemročný Fucsovics sa súpera nezľakol, v chladnom počasí hral odvážne a Medvedeva postupne "otrávil", Rus kopil chyby a jeho frustrácia vyvrcholila v závere druhého setu. S varovaním na krku v tajbrejku neuniesol straty a za stavu 3:6 rozbil raketu. Nasledoval trestný bod pre Fucsovicsa, ktorý tým pádom získal aj druhý set. Hoci sa Medvedevovi podarilo zdramatizovať duel a znížiť na 1:2, vo štvrtom sete opäť zlyhal, keď vyhral jedinú hru.

"Je to jedno z mojich najväčších víťazstiev. Ešte viac ma však teší, že som postúpil z prvého kola na grandslamovom podujatí. Bol to môj šiesty tohtoročný triumf a vôbec prvý proti top hráčovi a podarilo sa mi to proti takémuto súperovi," povedal Fucsovics pre nemzetisport.hu.

V ďalšom kole ho čaká Španiel Albert Ramos-Vinolas a podľa Fucsovicsa to bude možno ešte zložitejší zápas: "Teraz sa budem sústrediť na prípravu. Každý nadchádzajúci súper si na mňa bude dávať pozor, pretože som ukázal, že viem byť nebezpečný. Nesmiem preto preceniť tento úspech z prvého kola. Mám však na čom stavať, nasledujúci duel bude dôležitejší ako víťazstvo nad Medvedevom."