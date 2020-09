Česko v zovretí koronavírusu: Počet nakazených narástol o štvorciferné číslo, aktívne chorých je vyše 33-tisíc

Počet potvrdených prípadov choroby covid-19 sa v pondelok, kedy bol štátny sviatok, zvýšil o 1287, podobne ako v nedeľu.

Tretí deň za sebou tak bol denný nárast prípadov pod 2000. Vyplýva to z údajov na webe ministerstva zdravotníctva. Vo voľné dni sa ale testuje menej ako v pracovné. Pondelkový počet testov ministerstvo zverejní podvečer. Od 1. marca, kedy sa v ČR objavili prvé prípady koronavírusy, bolo zaznamenaných 65 883 nakazených. Aktuálne chorých je 33 466.

U väčšiny ľudí má nákaza ľahší priebeh, avšak v poslednej dobe v krajine pribudlí hospitalizovaní i obete. Počet ľudí, ktorí skončili s koronavírusom v nemocnici, sa podľa údajov ministerstva k nedeľnému podvečeru zvýšil od začiatku septembra zhruba päťnásobne na 820. Na viac ako päťnásobok stúpol aj počet hospitalizovaných vo vážnom stave, podľa ministerstva ich je 187.

Počet úmrtí ľudí nakazených koronavírusom od začiatku epidémie v Česku dosiahol 618. Od začiatku septembra sa množstvo úmrtí zvýšilo zhruba o polovicu. V pondelok pribudli štyri obete. Cez víkend bol ich počet ale výrazne vyšší, keď v nedeľu zomrelo s nákazou 13 ľudí a v sobotu 15. Minulú stredu ministerstvo zaznamenalo dokonca 20 úmrtí.

Týždenník Respekt na svojej webovej stránke v pondelok informoval, že český minister zdravotníctva Roman Prymula navrhne zavedenie núdzového stavu, a to zrejme už na najbližšom zasadaní českej vlády. "Urobiť to určite musíme. Bez toho veľká šanca nie je. Myslím si, že to bude na prvom zasadaní vlády," povedal Prymula.

Najbližšie zasadanie vlády bolo pôvodne na programe až v pondelok 5. októbra - po voľbách do Senátu a miestnych zastupiteľstiev (2. - 3. októbra).

Český premiér Andrej Babiš vo vysielaní stanice TV Nova v pondelok večer oznámil, že vláda sa mimoriadne zíde už v stredu. Riešiť sa podľa neho bude práve vyhlásenie núdzového stavu. Babiš zároveň povedal, že príslušný návrh podporí.

Núdzový stav vyhlasuje vláda ČR a je na to potrebný súhlas Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky.