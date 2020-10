Nezvyčajná diagnóza jej obrátila život na ruby: Mladé dievča milovalo jedlo, teraz sa k nemu nemôže ani priblížiť

Lauren Wittering, ktorá si kedysi užívala jedlo, sa k nemu teraz nemôže ani priblížiť. Diagnostikovali jej život ohrozujúci stav, kvôli ktorému jej jedlo vyvoláva ťažké alergické reakcie. Dokonca aj vôňa potravín môže u nej vyvolať potenciálne život ohrozujúcu alergickú reakciu.

Lekári jej museli do žalúdka vložili hadičku na kŕmenie, aj na tú však bola alergická. Teraz je 20-ročná žena, ktorá stratila viac ako tridsať kilogramov za dva roky, napojená na hadičku, ktorá vedie priamo do jej srdca. Lauren trpí chorobou známou ako syndróm aktivácie žírnych buniek alebo MCAS. „Jedlo som milovala a teraz pri ňom nemôžem ani byť. Už len vôňa jedla ma môže priviesť k anafylaxii (ťažkej alergickej reakcii)," uviedla mladá žena pre Daily Star

"Ak prídem do styku s niečím, na čo som alergická, rýchlo sa objaví vyrážka, ktorá pokryje celé moje telo. Začnem mať problémy s dýchaním, upadnem do bezvedomia a zvýši sa mi pulz, až napokon potrebujem adrenalín. Nejedla som jedlo už viac ako rok. Neuvedomujete si, ako veľmi je jedlo súčasťou našich spoločenských životov, až kým jesť nemôžte," vysvetľuje Lauren.

Lauren mala prvé príznaky v škole, keď prišla do styku s roztokmi na báze alkoholu na hodinách chémie. Začala sa vyhadzovať, omdlievala a mala zrýchlený srdcový tep, keď zjedla sóju alebo mliečne výrobky. Napokon ju zdravotný stav prinútil opustiť školu.

Po šiestich mesiacoch v nemocnici jej nakoniec diagnostikovali nezvyčajnú diagnózu. Asi rok mohla jesť päť jedál - kuracie mäso, ryžu, zemiaky, mrkvu a brokolicu. Potom, prakticky zo dňa na deň musela prestať konzumovať aj ostatné jedlá. Dostala alergiu na všetky potraviny - aj na alkohol, dym a parfumy. Lauren teraz žije vďaka intravenóznej trubici, cez ktorú všetky živiny, ktoré potrebuje pre život, prichádzajú priamo do hlavnej cievy jej srdca.

Napriek tomu, že si nemôže užívať život naplno, si zachovala pozitívny prístup a dúfa, že sa jej stav zlepší. „Keď to začalo, bolo to naozaj strašidelné, ale myslím si, že som si na to už zvykla," uvádza Lauren, ktorá dúfa, že vďaka novým liekom z Ameriky si jedného dňa opäť bude môcť vychutnávať všetko jedlo.