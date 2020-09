Prečo Matovičovi radikálne padajú preferencie?! Rázne slová politológa

Rýchly vzostup, strmý pád. Tak by sa dal opísať vývoj preferencií strany premiéra Igora Matoviča (47).

OĽaNO získalo vo februárových voľbách 25 %, no po polroku vládnutia podľa prieskumov preferencií sú síce stále najsilnejšou stranou, no aktuálne ich podporuje už len 18 % ľudí. Najnovšie čísla navyše ukazujú, že strmo padla aj osobná popularita Matoviča a oproti aprílu mu dôveruje až o 16 % menej voličov. Ako si to vysvetľujú politológovia či jeho straníci?

Podľa najnovšieho rebríčka popularity politikov, ktorý v nedeľu zverejnila agentúra Focus, predsedovi vlády Igorovi Matovičovi dôveruje iba 32 % respondentov. Ešte v apríli však v rovnakom prieskume dôveryhodnosti získal premiér 48 %. Dramatický pokles zaznamenali aj preferencie hnutia Obyčajní ľudia. Z volebného výsledku 25 % za 6 mesiacov klesli o 7 %. Matovič za úpadkom popularity vidí cielený útok spojených síl a sprisahanie svojich nepriateľov.

„A teraz sa pozrime na posledných 6 mesiacov na Slovensku z helikoptéry - a vidíme systematický až strategicky prekalkulovaný postup na postupnú demoralizáciu vojska najmä cez dehumanizáciu rozhodujúcich autorít - neustále primitívne posmešky (napr. Marekove kresťanské postoje), strašenie slamenými panákmi (potraty), zveličovanie aj minimálnych zlyhaní, nulová snaha vyzdvihnúť úspechy (hoci sme boli prví v Európe),“ vyratúval Matovič útoky proti vláde na sociálnej sieti a dodal, že túto „vojnu“ sa pokúsi vyhrať.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Nevie komunikovať pod tlakom

Za jedného z kľúčových nepriateľov si vybral aj médiá. „Áno, plne si uvedomujem, že de facto všetky kľúčové médiá sú v rukách oligarchov, ktorým (a ich politickým chránencom) ideme po krku... A tak sa kobercový nálet na mňa či OĽaNO bude len a len stupňovať,“ doplnil v statuse s tým, že „z hĺbky duše netúži byť druhýkrát premiérom“. „Ale kým ním budem zrejme prvý- a poslednýkrát, z bojiska neutečiem,“ dodal. Podľa politológa Tomáša Koziaka sú za pokles preferencií skôr zodpovedné aj podobné statusy. „Matovič nevie komunikovať, keď je pod tlakom. Či je to pri tlačových debatách, na facebooku alebo ako naposledy v pléne parlamentu. Matovič je premiér a mal by komunikovať adekvátne postu, ktorý zastáva,“ vysvetlil politológ.

Pokles sa dal čakať

Viera Žúborová, politologička

- OĽaNO je hnutie, ktoré má veľmi vysoký voličský potenciál, ktorý sa však nepretavuje do stabilnej straníckej štruktúry. Igor Matovič dokázal vypumpovať emócie do takých výšin, že strhol na svoju stranu všetkých voličov, ktorí volia iracionálne na základe emócií, rozhodujú na poslednú chvíľu alebo medzi troma až štyrmi alternatívami. Toto Igor Matovič spravil a tým získal nad 20 % a stal sa premiérom. Ten pokles sa dal očakávať, lebo to nie je ich tradičné voličské jadro, ktoré ich volilo.

Dôveryhodnosť Matoviča

február - 29%

apríl - 48%

september - 32%

Čo na to Matovičovi poslanci

Lukáš Kyselica (43)

Otvoriť galériu Lukáš Kyselica Zdroj: anc

- Prieskumy sú jedna vec, a robota je druhá vec. Ja si myslím, že sa maká. Je tam viac spojených nádob, ako sú koronakríza, rôzne opatrenia, zákazy, a to prináša nespokojnosť obyvateľov.

Jozef Pročko (55)

Otvoriť galériu Jozef Pročko, OĽaNO Zdroj: anc

- Najviac preferencie oslabil COVID-19. Ľudia, ako sú Fico, Kotleba a Pellegrini, zneužívajú túto situáciu. Zo všetkého pozitívneho, čo sa spravilo, robia negatívne. A ešte je tu aj Igorova povaha, čo na srdci, to na jazyku, čo mu mnohí vyčítajú.

Romana Tabák (29)

Otvoriť galériu Romana Tabák (OĽANO) Zdroj: TASR

- Vláda je zodpovedná za prijímanie obmedzení, ktoré limitujú každodenný život občanov. Je pochopiteľné, že sa to ľuďom nepáči. Igorovi klesli preferencie pre diplomovú prácu, jeho komunikáciu vo vzťahu k verejnosti a médiám.

Kristián Čekovský (29)

Otvoriť galériu Kristán Čekovský, OĽaNO Zdroj: anc

- Pred voľbami tiež nemalo OĽaNO toľko percent ako malo vo voľbách. Pre nás je najdôležitejšie, aby sme počas najbližších mesiacov aj celých štyroch rokov splnili to, čo sme ľuďom sľúbili - očista štátu a boj proti korupcii.

Anna Záborská (72)

Otvoriť galériu Anna Záborská. Zdroj: anc

- Ľudia volia strany s tým, že bude lepšie a potrebné, niekedy nepopulárne kroky vlády sa ich nedotknú. OĽaNO a premiér samotný, prirodzene, nesú za to v očiach voličov zodpovednosť a prejavuje sa to aj v poklese podpory.