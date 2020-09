Vek je len číslo v podaní krásky Gabriely Sabatiniovej: Aj v päťdesiatke vyzerá k svetu!

Keď nik iný, tak ona si naozaj môže povedať, že vek je len číslo! Bývalá skvelá tenistka a jedna z najkrajších športovkýň planéty Gabriela Sabatiniová oslávila 50. narodeniny!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii



Dokazuje to všade, kde sa objaví, no predovšetkým na svojom instagramovom profile, na ktorom pravidelne zverejňuje fotografie zo svojho bežného života, ale aj z rôznych charitatívnych akcií, ktorých je dušou. A tak, ako aj kedysi, má milióny verných priaznivcov po celom svete.



Ako sympatická Gaby priznala, sociálnym sieťam prišla na chuť len nedávno. Oceňuje na nich jednoduchšie spojenie s fanúšikmi, čo v časoch jej najväčšej športovej slávy nebolo... „Ja som bola veľmi hanblivá a bolo pre mňa ťažké komunikovať s ľuďmi. Tenis mi pomohol stať sa zhovorčivejšou, čo dokazujem aj na sociálnych sieťach,“ tvrdí jedna z najkrajších tenistiek histórie. Bola skvelá aj na kurtoch. Veď vyhrala 27 turnajov, z toho jeden grandslamový - US Open v roku 1990, má olympijské striebro zo Soulu 1988. Jediné, čo sa jej v športe nesplnilo, je to, že nikdy nebola ani len na pár dní svetovou jednotkou! V rebríčku bola najvyššie na 3. priečke.

Hoci už začala šiestu dekádu života, vyžaruje krásu a nepoľavuje v aktivitách. Spolupracuje s argentínskym olympijským výborom, no predovšetkým sa stará o odbyt svojej značky parfémov, ktorým ako jedna z prvých športovkýň prepožičala svoje meno a ktorým bola robiť v roku 1998 reklamu aj na Slovensku.