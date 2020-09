Česká misska prišla v 6. mesiaci o bábätko, ukázala fotky plné bolesti: Stal sa zo mňa iný človek

Úsmevy vystriedal plač. Natálie Kočendová si v júli vybojovala titul II. vicemiss Czech Republic.

Neskôr vysvitlo, že v tom čase bola v 4. mesiaci tehotenstva, o čom ani ona sama nevedela. Hoci ju aj priateľa, známeho barbera Laky Royal, nečakané tehotenstvo zaskočilo, na bábätko sa začali veľmi tešiť. Radosť však trvala len krátko, Natálie v 6. mesiaci tehotenstva o synčeka prišla. Zverejnila vtedy z nemocnice uplakanú fotku, na ktorej ho drží v náručí.

Krásna misska sa naďalej s bolesťou vyrovnáva verejne. Pred pár dňami s kamarátom spravili fotky, na ktorých dala Natálie von svoje emócie. Sadli si v lese a ona mu porozprávala dopodrobna celý príbeh. ,,Bolo to pre nás oboch veľmi ťažké. Ale takto sa momentálne cítim. Zlomená, tou obrovskou stratou som prišla o kúsok seba. Ale viete čo? Stal sa zo mňa iný človek. Človek, ktorý si váži všetko! Každú sekundu!“ odkazuje Natálie. V iných príspevkoch tiež prezradila, že jej synček sa mal volať Nathaniel a že neprejde chvíľa, aby naňho nemyslela.

,,Myslím, že tá bolesť nezmizne nikdy... Som mamou, aj keď to náš chlapček nezvládol. Verím, že sa k nám jeho dušička raz späť dostane. Nebyť rodiny, kamarátov a môjho priateľa, neviem, ako by som to zvládla. Som za to vďačná, že stoja pri mne. Upokojujem sa tým, že všetko sa deje z nejakého dôvodu... Verím, že nám bude čoskoro behať po izbe naše druhé dieťa,“ vypísala sa z pocitov misska.