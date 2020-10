Kaufland dáva ďalšiu červenú jednorazovým plastom

Reťazec odstraňuje jednorazové plastové vrchnáky z 500-gramových téglikov vybraných produktov pod svojimi privátnymi značkami. Ako ekologickejšiu alternatívu do svojho sortimentu zaradil 100 % recyklovateľný vrchnák na opakované použitie.

Už 3,8 ton plastu ročne ušetril Kaufland odstránením jednorazového plastového vrchnáka z vybraných výrobkov vlastných značiek . Toto množstvo sa ešte navýši, keďže vrchnák plánuje odstrániť aj z ďalších produktov. Cieľom je optimalizovať balenia tak, aby bol odpad na strane zákazníka čo najmenší a najjednoduchšie triediteľný. Zákazníkom, ktorí boli zvyknutí na používanie vrchnáka, ponúka ekologickejšiu alternatívu na opakované použitie. Jeho výhodou je, že aj po prvom otvorení produktu perfektne utesní obsah téglika, čím predĺži jeho trvácnosť a postará sa o to, aby nespotrebovaný neskončil v smetnom koši. Veľkostne sa hodí aj na rôzne iné tégliky a fľašky sortimentu vlastných značiek K-Classic

Jeden vrchnák, 5 výhod

● Opakovane použiteľný oproti jednorazovým plastovým vrchnákom

● Využiteľný aj pre iné výrobky so zodpovedajúcim priemerom

● 100 % recyklovateľný

● Vhodný aj do umývačky riadu

● Bezpečný pri kontakte s potravinami

Opakovane použiteľný vrchnák je ďalším krokom v súlade so stratégiou REset plastic na zníženie spotreby plastu, ktorej motto je „Menej plastov – uzavretý kolobeh“. Práve uprednostnením opakovane použiteľných produktov môžete aj vy prispieť k menšej záťaži životného prostredia.

A v Kauflande tak môžete urobiť hneď niekoľkokrát. V 70 predajniach na Slovensku si môžete vybrať produkty Balené zodpovedne v recyklovaných obaloch, zakúpiť šalátové uhorky bez fólie alebo zabaliť kupované ovocie či zeleninu do EKO sieťok z biobavlny. Naopak, v Kauflande si už zaručene nekúpite ani jednu jednorazovú igelitovú tašku a aj namiesto jednorazových plastových pohárov, príborov, slamiek či vatových tyčiniek nájdete len ich ekologickejšie náhrady. To sú iba niektoré príklady zodpovedného prístupu k životnému prostrediu, ktoré reťazec podniká.

Viac o stratégii spoločenskej zodpovednosti Kauflandu nájdete na webstránke spoločnosti.