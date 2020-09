Dom hrôzy v Zliechove dostali súrodenci po otcovi: Šokujúce slová jedného z dedičov

Za múrmi domu v Zliechove sa mali pred tromi rokmi podľa polície udiať zverstvá, aké na Slovensku nemali obdobu.

Miroslav (42) z Novej Dubnice tam mal vtedy zavraždiť a následne spáliť v kozube minimálne dvoch ľudí. Popol mal potom vysypať neďaleko domu na miesto, ktoré sám po zadržaní ukázal polícii. Dom hrôzy je odvtedy prázdny a pustne. Napriek tomu však priťahuje záujemcov, nielen zvedavcov, ale aj kúpychtivých. Dom hrôzy, v ktorom Miroslav istý čas žil, skončil v rukách súrodencov ako dedičstvo po otcovi.

Stavba však pustne. Do predaja hrôzami poznačenej nehnuteľnosti sa podľa našich informácií realitné kancelárie nehrnuli. Jeden zo súrodencov však prezradil, čo ich šokovalo. „Momentálne dom nepredávame a ani neprenajímame, vôbec nad tým nepremýšľame. Paradoxne napriek tomu, akú má históriu, je o dom záujem. Bolo to prekvapenie,“ vyjadril sa jeden z dedičov a dodal: „Minimálne štyria kupci nás vyhľadali a ponúkali odkúpenie.“

Podľa starostu Zliechova Antona Miku v obci je záujem o kúpu domov, na tento konkrétny sa však nebol pýtať nikto. „Zo začiatku ľudia chodili, ale teraz už nie. Vždy, keď sa to objaví v správach, dva, tri dni je o to záujem, pár ľudí si ho príde obzrieť,“ uzavrel Mika. Podľa generálnej sekretárky Národnej asociácie realitných kancelárií Zuzany Jakabíkovej predaj nehnuteľnosti aj s takouto históriou nemusí byť žiadny problém. „Po uplynutí nejakého času to už ľudia neriešia. Dajú sa aj také nehnuteľnosti predať,“ prezradila Jakabíková.



Tragédie v dome

1. Obeť Sandra z Karvinej

Miroslav (42) od roku 2008 do roku 2009 pracoval v Česku. S družkou a ich synom sa neskôr presťahovali na Slovensko. Žena mala mať podozrenie, že je podvádzaná a mala byť fyzicky týraná. Preto sa rozhodla odísť so synom k rodičom. Keďže obvinený ju nedokázal presvedčiť, že s ním má zostať, mal ju v roku 2010 uškrtiť.

2. Obeť Roman

V roku 2011 sa na interente zoznámil so ženou, ktorá bola matkou maloletého dieťaťa a žila s druhom Romanom. Pri intímnych stretnutiach sa mala Miroslavovi posťažovať, že je týraná. Keď pri jednom telefonáte, mu oznámila, že jej druh opäť vyčíňa, mal údajne prísť k nej do bytu a Romana uškrtiť. Obidvaja sú teraz obvinení z týrania.

3. Obeť Monika Otvoriť galériu Miroslav ukazoval policajtom, kde mal sypať popol obetí. Zdroj: pz

Pozval ju do prenajatého bytu, kde ju mal v obývačke uškrtiť. Stať sa tak malo v roku 2012. V tomto prípade je naďalej vedená ako nezvestná jej dcérka Ninka (1,5).