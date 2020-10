Až 10 % Slovákov nenavštívi lekára, ak nemá zdravotný problém: Prečo nepodceňovať preventívky?

Až 700 ľudských životov by bolo ročne možné zachrániť, keby sme k preventívnym návštevám lekára pristupovali zodpovedne. Smutným faktom ale je, že desatina Slovákov tak nerobí vôbec.

Revízna lekára Beata Havelková pri každodennej práci spoznáva stovky prípadov, keď si pacienti sami vyčítajú, že na vlastné zdravie si nenašli čas a za lekárom šli neskoro.

Aký je postoj Slovákov k preventívnym prehliadkam?

- Zabúdame na ne a podceňujeme ich význam. Až takmer 10 % Slovákov na preventívne prehliadky nechodí vôbec a 5 % si nespomína, kedy na nejakej boli naposledy. Pravidelne chodíme ku kaderníčke, nájdeme si čas na posedenie s priateľmi, na rôzne záľuby... A na svoje zdravie nie. Denne sa stretávame s príbehmi onkologických pacientov, ktorí sa sami seba pýtajú, prečo nešli na prehliadku skôr... Žiaľ, v mnohých prípadoch je už neskoro.





Nemal by sa zmeniť systém a tí, ktorí podcenia preventívne prehliadky, by sa mali spolupodieľať na platbe prípadnej liečby?

- Pri preventívnych prehliadkach u zubára to takto funguje a ako vyplýva z našich štatistík, práve táto prehliadka patrí k najnavštevovanejším. Takže námet na diskusiu to určite je. Treba však brať do úvahy, že náš zdravotný systém je založený na solidarite a na edukácii a nie sme zvyknutí, aby si onkologický pacient hradil liečbu.





Nepomohlo by, keby lekár na prehliadku vyzval buď telefonicky alebo formou SMS?

- Podporujeme akékoľvek aktivity, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu účasti na preventívnych prehliadkach. Ak však sami nebudeme zodpovední k svojmu zdraviu, nikto iný to za nás neurobí. Hovorí sa, že zdraví majú tisíce želaní a chorí iba jedno. A ak vieme ovplyvniť, aby sa náš počet želaní zúžil len na to jediné, preventívna prehliadka by v našom kalendári nemala chýbať a už dnes aj s podporou zdravotnej poisťovne lekári pozývajú svojich pacientov na preventívne prehliadky.





Akým ochoreniam by sme vedeli predísť, ak by pacienti boli zodpovední?

- Nechcem zveličovať, ale z tohto pohľadu je potenciál preventívnych prehliadok obrovský. Ak lekár včas podchytí rizikové faktory (zvýšený krvný tlak, zvýšené hodnoty cholesterolu, cukrov, obezitu a pod.), ochráni pacienta pred mnohým ochoreniami. Zoberme si napríklad jednoduchý test na okultné krvácanie v stolici. Ak by toto preventívne vyšetrenie absolvovali všetci, ktorí naň majú nárok, ročne by sme zachránili 700 životov. Alebo preventívne mamografické vyšetrenie. Ak by sme naň nezabúdali, ročne by sme zachránili 300 žien. V štatistikách sú to len čísla, ale v našich životoch a rodinách tí najbližší.





Dá sa to vyčísliť aj finančne?

- Vždy platilo, že prevencia je lacnejšia ako liečba, a podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie jedno euro investované do prevencie ušetrí 4 eurá vynaložené na liečbu. Ušetrené peniaze vieme využiť na modernú inovatívnu liečbu, lepšie ohodnotenie zdravotníkov a pod. Takže áno, aj tento rozmer je dôležitý. Je rozdiel, či za prevenciu v podobe už spomínaného testu na okultné krvácanie zaplatíte 12 eur alebo viac ako 5-tisíc eur za rozvinuté štádium rakoviny hrubého čreva a konečníka.





Čo by sme si mali brať za príklad z iných krajín?

- Možno práve tú väčšiu zodpovednosť pri základnej prevencii, ktorú hradí zdravotná poisťovňa. Ale aj tu sa pomaly situácia začína meniť. VšZP sa napríklad za posledných 10 rokov cielenou osvetou a motiváciou lekárov podarilo zvýšiť počet preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov pre dospelých a gynekológov z 8 – 10 % na súčasných 36 – 38 %. Je to pre nás signál, že najmä mladá generácia vo veku 30 – 40 rokov začína byť disciplinovanejšia a zodpovednejšia, čo nás, samozrejme, teší.





Rozsah preventívnych prehliadok je daný zákonom, čo ponúkajú poisťovne navyše?

- Rozsah základnej prevencie je rovnaký pre všetky zdravotné poisťovne. Rozdiel je v tom, čo ponúkajú navyše. Keďže VšZP sa podpore prevencie venuje systematicky a dlhodobo, má najširšiu preventívnu prehliadku, to znamená, že ponúka najviac vyšetrení zameraných na sledovanie ovplyvniteľných rizikových faktorov onkologických, kardiovaskulárnych a iných ochorení. Pomerne často v poslednom období z rôznych strán počúvame o potrebe a o snahe znížiť počet odvrátiteľných úmrtí. Áno, sú to presne tie, ktoré by nemuseli byť, keby sme pravidelne chodili na preventívne prehliadky. Takže to, aké čísla budú figurovať v týchto štatistikách, máme v rukách aj my.