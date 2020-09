Veľké tajomstvo herečky Karin Haydu odhalené: To vážne odmietla tohto muža?!

Mohla z nej byť druhá Angelina Jolie (45)?!

Herečka Karin Haydu (43) je populárna nielen u nás, ale aj u našich českých susedov. Len málokto však tušil, že sexi brunetka mohla začať kariéru v svetoznámom Hollywoode. Haydu mala totiž ponuku, po ktorej by iné chňapli bez zaváhania. Ktorý oscarový producent chcel umelkyňu dostať za veľkú mláku?!

Haydu nedá na Slovensko dopustiť a nevie si predstaviť inú krajinu, v ktorej by žila. V mladosti jej prišla zaujímavá možnosť, ktorú nevyužila. „Raz som mala ponuku natrvalo ísť žiť do Hollywoodu, do Los Angeles. Ale ja som taký lokal patriot, ja milujem Slovensko, neodišla by som za nič. Chcem tu žiť, chcem tu pracovať, chcem vrátiť tejto zemi, čo mne bolo dané. A hlavne mojím rodičom. Chcem im vrátiť tú ich starostlivosť, ako ma vychovali, a chcem ich vidieť starnúť,“ priznala Novému Času Karin.

A o akú ponuku išlo? „Keď som mala 19 rokov, tak som točila jeden americký film a producent toho filmu Branko Lustig mi ponúkol, aby som išla do Ameriky. Vybavil by mi zelenú kartu, bola by som hviezdou strieborného plátna, ako sa hovorí, ale ja som to odmietla,“ vysvetlila herečka, ktorá mala na mysli chorvátskeho oscarového producenta Lustiga. Ten sa podpísal pod veľké množstvo snímok. Ako spoluproducent sa podieľal na oscarových filmoch Plechový bubienok či Sophiina voľba. Okrem toho mal prsty aj v Schindlerovom zozname a v Gladiátorovi. Karin tak mohla byť svetoznáma herečka. „Vôbec to neľutujem. Ja som spokojná, všetko je tak, ako má byť,“ dodala na záver Haydu.